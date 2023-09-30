Уткин высмеял Черданцева, работавшего на матче «Оренбург» – «Зенит»

Василий Уткин поиронизировал по поводу комментаторской работы Георгия Черданцева.
«Смотрю со второго тайма «Оренбург» – «Зенит», счет 3:1, как вы знаете. Ну и, конечно, хочется понять по первым строкам репортажа, что я пропустил.
И я узнаю от коллеги Черданцева, что «Зенит» играл прекрасно. Сергей Семак снова ведет тонкую тактическую игру. 15 ударов по воротам, мо-лод-цы!
И мне прям жаль. В этом сезоне, кажется, вот стоит мне отвернуться – и «Зенит» прекрасен. А потом я включаю телевизор, и оказывается, что 3:1 в пользу соперника... Живу в анекдоте!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- Петербуржцы потерпели 2-е поражение подряд в чемпионате.
- «Оренбург» впервые в своей истории победил «Зенит».
- У действующего чемпиона РПЛ худший за 12 лет старт в лиге.
Новый тур РПЛ в самом разгаре: ставьте на главные матчи с бонусом до 17000₽!
Источник: телеграм-канал Василия Уткина