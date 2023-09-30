Уткин высмеял Черданцева, работавшего на матче «Оренбург» – «Зенит»

Василий Уткин поиронизировал по поводу комментаторской работы Георгия Черданцева.

«Смотрю со второго тайма «Оренбург» – «Зенит», счет 3:1, как вы знаете. Ну и, конечно, хочется понять по первым строкам репортажа, что я пропустил.

И я узнаю от коллеги Черданцева, что «Зенит» играл прекрасно. Сергей Семак снова ведет тонкую тактическую игру. 15 ударов по воротам, мо-лод-цы!

И мне прям жаль. В этом сезоне, кажется, вот стоит мне отвернуться – и «Зенит» прекрасен. А потом я включаю телевизор, и оказывается, что 3:1 в пользу соперника... Живу в анекдоте!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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