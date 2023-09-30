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    • Уткин высмеял Черданцева, работавшего на матче «Оренбург» – «Зенит»

    Уткин высмеял Черданцева, работавшего на матче «Оренбург» – «Зенит»

    Василий Уткин поиронизировал по поводу комментаторской работы Георгия Черданцева.

    «Смотрю со второго тайма «Оренбург» – «Зенит», счет 3:1, как вы знаете. Ну и, конечно, хочется понять по первым строкам репортажа, что я пропустил.

    И я узнаю от коллеги Черданцева, что «Зенит» играл прекрасно. Сергей Семак снова ведет тонкую тактическую игру. 15 ударов по воротам, мо-лод-цы!

    И мне прям жаль. В этом сезоне, кажется, вот стоит мне отвернуться – и «Зенит» прекрасен. А потом я включаю телевизор, и оказывается, что 3:1 в пользу соперника... Живу в анекдоте!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Петербуржцы потерпели 2-е поражение подряд в чемпионате.
    • «Оренбург» впервые в своей истории победил «Зенит».
    • У действующего чемпиона РПЛ худший за 12 лет старт в лиге.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 15:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +227

      russkiisergei 1 час назад

      Ну дак Чердак же на газпроммедиа работает! а, там нельзя правду про голубых говорить, могут и уволить

      0
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      Рейтинг: +525

      aldo conte 1 час назад

      Чурбанцев беспардонно болел за "Зенит", чего никак комментатору делать нельзя. Но у нас, как известно, страна особая, чего нельзя одним, можно другим, и не только в спорте.

      0
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      Рейтинг: +782

      RUSARM 1 час назад

      Жги Уася,хорошо получается!! а чердак,ну так мало ему бабок,вот и старается,глядишь газовый мюлер подкинет,а ему не до этого!!!

      0
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      Рейтинг: +8783

      nik55 1 час назад

      чердак когда комментирует я просто отключаю звук

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14972

      Skull_Boy 1 час назад

      Это мастер-класс, как нужно лизать зад

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +20029

      NewLife 1 час назад

      Чердак из комментатора превратился в пропаг.ан.дона.

      3
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      Рейтинг: +782

      RUSARM > NewLife 1 час назад

      Нет,просто в анона!!!

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      Ответить
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      Рейтинг: +1190

      Cubinec1989 1 час назад

      Тонкий троллинг от тонкого...

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