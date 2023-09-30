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  • Уткин высмеял Черданцева, работавшего на матче «Оренбург» – «Зенит»

Уткин высмеял Черданцева, работавшего на матче «Оренбург» – «Зенит»

30 сентября 2023, 15:44
10

Василий Уткин поиронизировал по поводу комментаторской работы Георгия Черданцева.

«Смотрю со второго тайма «Оренбург» – «Зенит», счет 3:1, как вы знаете. Ну и, конечно, хочется понять по первым строкам репортажа, что я пропустил.

И я узнаю от коллеги Черданцева, что «Зенит» играл прекрасно. Сергей Семак снова ведет тонкую тактическую игру. 15 ударов по воротам, мо-лод-цы!

И мне прям жаль. В этом сезоне, кажется, вот стоит мне отвернуться – и «Зенит» прекрасен. А потом я включаю телевизор, и оказывается, что 3:1 в пользу соперника... Живу в анекдоте!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • Петербуржцы потерпели 2-е поражение подряд в чемпионате.
  • «Оренбург» впервые в своей истории победил «Зенит».
  • У действующего чемпиона РПЛ худший за 12 лет старт в лиге.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Уткин Василий
Комментарии (10)
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Cubinec1989
1696078248
Тонкий троллинг от тонкого...
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NewLife
1696079444
Чердак из комментатора превратился в пропаг.ан.дона.
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Skull_Boy
1696079520
Это мастер-класс, как нужно лизать зад
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nik55
1696079917
чердак когда комментирует я просто отключаю звук
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RUSARM
1696080197
Жги Уася,хорошо получается!! а чердак,ну так мало ему бабок,вот и старается,глядишь газовый мюлер подкинет,а ему не до этого!!!
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aldo conte
1696080500
Чурбанцев беспардонно болел за "Зенит", чего никак комментатору делать нельзя. Но у нас, как известно, страна особая, чего нельзя одним, можно другим, и не только в спорте.
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russkiisergei
1696080513
Ну дак Чердак же на газпроммедиа работает! а, там нельзя правду про голубых говорить, могут и уволить
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пахомов
1696093976
глоры они там все, сейчас не зенит доминирует, да все равно пофиг, не спартак же, че о них говорить...
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Max-Mir-google
1696142085
Чердак мягко стелет боссам, работа такая.
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