Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас», 7 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября 2023, в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Линделеф, Амрабат, Варан, Далот, Фернандеш, Маунт, Рэшфорд, Каземиро, Пельистри, Хойлунн

Главный тренер: Эрик тен Хааг

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«Кристал Пэлас»: Джонстон, Уорд, Митчелл, Гэи, Андерсен, Айю, Эзе, Шлупп, Хьюз, Дукуре, Матета

Главный тренер: Рой Ходжсон

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»

Прямой эфир встречи на «Бомбардире».