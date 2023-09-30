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    • «Рубин» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2023

    «Рубин» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» – «Краснодар», 10 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября 2023, в 16:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку

    Главный тренер: Рашид Рахимов

    ___________________________________________________________________________________

    «Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Сперцян, Кривцов, Батчи, Пина, Кади, Кордоба

    Главный тренер: Владимир Ивич

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Краснодар»

    Источник: Спортбокс

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