Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» – «Краснодар», 10 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября 2023, в 16:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку
Главный тренер: Рашид Рахимов
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«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Сперцян, Кривцов, Батчи, Пина, Кади, Кордоба
Главный тренер: Владимир Ивич
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс