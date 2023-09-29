Тен Хаг пожаловался на календарь – «МЮ» идет на 9-м месте

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг недоволен насыщенностью календаря.

«Каждый раз, когда расписание расширяется, нагрузка на игроков становится слишком большой, это такая большая перегрузка.

Многие мои коллеги указывали на это, и я тоже указывал на это. Но это продолжается. Мы продолжаем расширять расписание [матчами]. Где бы это ни было, это не прекратится», – считает нидерландец.