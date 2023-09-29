Негрейра шантажировал «Барселону» после ухода из комитета судей

Суд выяснил, что бывший вице-президент технического судейского комитета Испании Хосе Мария Негрейра угрожал президенту «Барселоны» Жозепу Бартомеу.

После ухода из комитета в 2018 году Негрейра шантажировал каталонцев, чтобы те продолжили ему платить.

Негрейра пообещал, что раскроет ряд фактов, которые могут серьезно навредить клубу, если выплаты прекратятся.

Судья считает это одним из доказательств вины «Барсы», то есть Негрейре было известно о конкретных противоправных действиях в пользу футбольного клуба.