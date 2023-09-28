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    • Акинфеев высказался о трансфере Марио Фернандеса в «Зенит»

    Акинфеев высказался о трансфере Марио Фернандеса в «Зенит»

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал решение Марио Фернандеса перейти в «Зенит» прошедшим летом.

    – Как вы отнеслись к тому, как вернулся в Россию Марио Фернандес? Человек десять лет выступал за ЦСКА, а в итоге перешел в «Зенит»...

    – Ни я, ни кто-либо из игроков не должен оценивать поступки другого футболиста. Не знаю, правильное оно или нет – но это мое мнение. Мне неинтересно, что там Марио обещал и подписал. Он захотел – взял и уехал.

    Меня спрашивали: ты хочешь возвращения Фернандеса? Я отвечал: «Если человек хочет, то он сделает это». Марио выбрал другую историю.

    Меня судьба Марио не волнует по одной простой причине – у него есть своя голова на плечах. За Фернандеса никто ничего решать не будет.

    Если он пошел такой дорогой – пожалуйста, пускай делает так, как ему лучше.

    • Бразилец провел в ЦСКА 10 лет (2012-2022).
    • Прошедшим летом Марио мог вернуться в московский клуб, но выбрал «Зенит».
    • После этого футболиста сочли предателем.

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    Источник: «Российская газета»

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    Сегодня, 20:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4305

      raritet 16 минут назад

      Очень логично. Взвешенно, разумно, мудро.

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