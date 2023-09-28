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    ЦСКА уличил Марио Фернандеса во лжи

    Главный специалист по международным отношениям в ЦСКА Максим Головлев прокомментировал большое интервью защитника «Зенита» Марио Фернандеса.

    «Мне было больно и неприятно видеть сегодня это интервью, снова получать вопросы.

    Я не понимаю и не хочу понимать, зачем вся эта неправда: мы никогда из переговоров не выходили, и даже когда мне показали подпись Марио в контракте с другим клубом – я надеялся, что она ненастоящая и уговаривал его одуматься.

    Больше мне добавить нечего – и я не понимаю, зачем мы вновь поднимаем эту тему. Как говорится, уходя – уходи.

    Я желаю Марио только удачи и очень благодарен за все годы вместе, за то, что Марио делал для клуба», – сказал Головлев.

    • Бразилец провел в ЦСКА 10 лет (2012-2022).
    • Летом 2023-го москвичи вели переговоры о возвращении игрока, но отказались платить компенсацию «Интернасьоналу» и подъемные агенту Марио.
    • В итоге Фернандес заключил с «Зенитом» контракт по схеме «1+1».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +201

      Бывалый1488 7 минут назад

      Да срать на этого Фернандеса

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      НикКин 1 час назад

      Как же быстро газпромовские деньги у него память отшибли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21859

      Cleaner 2 часа назад

      У Марио уже маразм, похоже. И провалы в памяти. Тут помню, тут не помню. Дурачком решил прикинуться...(((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4167

      шахта Заполярная > Cleaner 1 час назад

      Ну прям копия "Клинер"

      1
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