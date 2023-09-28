ЦСКА уличил Марио Фернандеса во лжи

Главный специалист по международным отношениям в ЦСКА Максим Головлев прокомментировал большое интервью защитника «Зенита» Марио Фернандеса.

«Мне было больно и неприятно видеть сегодня это интервью, снова получать вопросы.

Я не понимаю и не хочу понимать, зачем вся эта неправда: мы никогда из переговоров не выходили, и даже когда мне показали подпись Марио в контракте с другим клубом – я надеялся, что она ненастоящая и уговаривал его одуматься.

Больше мне добавить нечего – и я не понимаю, зачем мы вновь поднимаем эту тему. Как говорится, уходя – уходи.

Я желаю Марио только удачи и очень благодарен за все годы вместе, за то, что Марио делал для клуба», – сказал Головлев.