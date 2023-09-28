ЦСКА уличил Марио Фернандеса во лжи

Главный специалист по международным отношениям в ЦСКА Максим Головлев прокомментировал большое интервью защитника «Зенита» Марио Фернандеса.
«Мне было больно и неприятно видеть сегодня это интервью, снова получать вопросы.
Я не понимаю и не хочу понимать, зачем вся эта неправда: мы никогда из переговоров не выходили, и даже когда мне показали подпись Марио в контракте с другим клубом – я надеялся, что она ненастоящая и уговаривал его одуматься.
Больше мне добавить нечего – и я не понимаю, зачем мы вновь поднимаем эту тему. Как говорится, уходя – уходи.
Я желаю Марио только удачи и очень благодарен за все годы вместе, за то, что Марио делал для клуба», – сказал Головлев.
- Бразилец провел в ЦСКА 10 лет (2012-2022).
- Летом 2023-го москвичи вели переговоры о возвращении игрока, но отказались платить компенсацию «Интернасьоналу» и подъемные агенту Марио.
- В итоге Фернандес заключил с «Зенитом» контракт по схеме «1+1».
Источник: Sport24