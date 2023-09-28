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    • Марио Фернандес: «Джентльменское соглашение с ЦСКА существовало, но клуб отказался от моего возвращения»

    Марио Фернандес: «Джентльменское соглашение с ЦСКА существовало, но клуб отказался от моего возвращения»

    Защитник «Зенита» Марио Фернандес заявил, что не вернулся в ЦСКА по вине московского клуба.

    – Ты все-таки захотел возобновить карьеру. При этом заключил с ЦСКА джентльменское соглашение: в России будешь играть только за них. Так?

    – Да, такое соглашение существовало. Это то, чего я и хотел, уезжая в Бразилию – вернуться однажды в ЦСКА. И хотел этого, даже когда возник первый интерес со стороны «Зенита» – вскоре после ЧМ-2022.

    Тогда я ответил: «Во-первых, у меня соглашение с ЦСКА. Во-вторых, клуб, как кажется, во мне заинтересован. Если возвращаться в Россию, то только в ЦСКА».

    Только позже стало понятно: в реальности ЦСКА отказался от моего возвращения.

    • Бразилец провел в ЦСКА 10 лет (2012-2022).
    • Летом 2023-го москвичи вели переговоры о возвращении игрока, но отказались платить компенсацию «Интернасьоналу» и подъемные агенту Марио.
    • В итоге Фернандес заключил с «Зенитом» контракт по схеме «1+1».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:38
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +268

      kara-mba 10 минут назад

      В следующий раз таких деятелей ЦСКА будет держать на коротком поводке. Век живи век учись.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16473

      Алексей З 1 час назад

      Болелы высказали своё отношение , но не слышал вразумительного от Бабаева или Гинера.
      Если действительно им игрок не нужен , то почему не может пойти в Зенит ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1066

      г.Онега 1 час назад

      Да это провальный трансфер для зенита , как и подписание контракта с Бакиевым

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12519

      BRO_football 1 час назад

      Джентльменское соглашение ни к чему не обязывает. Оно не закреплено на бумаге, поэтому за определенную сумму денег об этом соглашении можно забыть.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5123

      Бомбардиръ > BRO_football 1 час назад

      Настоящие джентльмены могут обходиться без всяких бумаг, если что.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12519

      BRO_football > Бомбардиръ 1 час назад

      Вот поэтому джентльменские соглашения можно свободно нарушать без последствий. Ни для кого не секрет, что футболисты играют ради денег. И если им предложат больше, то они забудут все свои джентльменские соглашения.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5123

      Бомбардиръ > BRO_football 1 час назад

      Как без последствий? Вот сейчас он своими оправданиями пытается сбросить с себя ярлык предателя.

      0
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      Рейтинг: +14959

      Skull_Boy 1 час назад

      Звездит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5123

      Бомбардиръ 1 час назад

      Бла-бла-бла...
      Сам бы заплатил подъемные, если был джентльменом.

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