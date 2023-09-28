Марио Фернандес: «Джентльменское соглашение с ЦСКА существовало, но клуб отказался от моего возвращения»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес заявил, что не вернулся в ЦСКА по вине московского клуба.
– Ты все-таки захотел возобновить карьеру. При этом заключил с ЦСКА джентльменское соглашение: в России будешь играть только за них. Так?
– Да, такое соглашение существовало. Это то, чего я и хотел, уезжая в Бразилию – вернуться однажды в ЦСКА. И хотел этого, даже когда возник первый интерес со стороны «Зенита» – вскоре после ЧМ-2022.
Тогда я ответил: «Во-первых, у меня соглашение с ЦСКА. Во-вторых, клуб, как кажется, во мне заинтересован. Если возвращаться в Россию, то только в ЦСКА».
Только позже стало понятно: в реальности ЦСКА отказался от моего возвращения.
- Бразилец провел в ЦСКА 10 лет (2012-2022).
- Летом 2023-го москвичи вели переговоры о возвращении игрока, но отказались платить компенсацию «Интернасьоналу» и подъемные агенту Марио.
- В итоге Фернандес заключил с «Зенитом» контракт по схеме «1+1».
Источник: Sport24