Марио Фернандес: «Джентльменское соглашение с ЦСКА существовало, но клуб отказался от моего возвращения»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес заявил, что не вернулся в ЦСКА по вине московского клуба.

– Ты все-таки захотел возобновить карьеру. При этом заключил с ЦСКА джентльменское соглашение: в России будешь играть только за них. Так?

– Да, такое соглашение существовало. Это то, чего я и хотел, уезжая в Бразилию – вернуться однажды в ЦСКА. И хотел этого, даже когда возник первый интерес со стороны «Зенита» – вскоре после ЧМ-2022.

Тогда я ответил: «Во-первых, у меня соглашение с ЦСКА. Во-вторых, клуб, как кажется, во мне заинтересован. Если возвращаться в Россию, то только в ЦСКА».

Только позже стало понятно: в реальности ЦСКА отказался от моего возвращения.