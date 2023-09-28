Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Марио Фернандес: «Джентльменское соглашение с ЦСКА существовало, но клуб отказался от моего возвращения»

Марио Фернандес: «Джентльменское соглашение с ЦСКА существовало, но клуб отказался от моего возвращения»

28 сентября 2023, 11:38
8

Защитник «Зенита» Марио Фернандес заявил, что не вернулся в ЦСКА по вине московского клуба.

– Ты все-таки захотел возобновить карьеру. При этом заключил с ЦСКА джентльменское соглашение: в России будешь играть только за них. Так?

– Да, такое соглашение существовало. Это то, чего я и хотел, уезжая в Бразилию – вернуться однажды в ЦСКА. И хотел этого, даже когда возник первый интерес со стороны «Зенита» – вскоре после ЧМ-2022.

Тогда я ответил: «Во-первых, у меня соглашение с ЦСКА. Во-вторых, клуб, как кажется, во мне заинтересован. Если возвращаться в Россию, то только в ЦСКА».

Только позже стало понятно: в реальности ЦСКА отказался от моего возвращения.

  • Бразилец провел в ЦСКА 10 лет (2012-2022).
  • Летом 2023-го москвичи вели переговоры о возвращении игрока, но отказались платить компенсацию «Интернасьоналу» и подъемные агенту Марио.
  • В итоге Фернандес заключил с «Зенитом» контракт по схеме «1+1».

Еще по теме:
Сафонов повторил достижение Головина и Фернандеса 7
«Нужно расставлять приоритеты»: Думбия прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит»
Агент сделал заявление о тренерской карьере Марио Фернандеса
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Фернандес Марио
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1695891001
Звездит
Ответить
BRO_football
1695891036
Джентльменское соглашение ни к чему не обязывает. Оно не закреплено на бумаге, поэтому за определенную сумму денег об этом соглашении можно забыть.
Ответить
kara-mba
1695897011
В следующий раз таких деятелей ЦСКА будет держать на коротком поводке. Век живи век учись.
Ответить
Главные новости
Фигуристка Загитова сказала, кто лучше – Месси или Роналду
11:35
1
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
3
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
3
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
2
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
3
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
4
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
3
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
08:43
Все новости
Все новости
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
3
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
4
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
3
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
3
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
3
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
4
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
11
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
14
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
2
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
8
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
Вчера, 19:51
3
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
Вчера, 19:43
17
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
Вчера, 19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
Вчера, 18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
Вчера, 18:00
3
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
Вчера, 17:31
4
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
Вчера, 17:17
12
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
Вчера, 16:20
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+