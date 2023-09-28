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Ловчев: «Дзюба станет изгоем»

28 сентября 2023, 12:24
3

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев раскритиковал Артема Дзюбу, сказавшего, что он не знает Сергея Семака.

«Артем, на мой взгляд, ушел в тему шоу-бизнеса уже довольно прилично, и это диктует в том числе и его высказывания. Он всегда был острым на язык, и история с шоу тут в строку.

Слова по Семаку – хамство. По-моему, даже Слуцкий не понял этих слов. Вся эта игра на публику приведет к тому, что Артем станет изгоем, Семак точно не заслужил этих слов.

Тут надо или объяснять, что ты имел ввиду, или не говорить такого. Задумываться о том, что он говорит и по-настоящему поймет цену слова Артем поймет только тогда, когда сам став тренером, услышит о себе такие слова. Жизнь завтра не заканчивается», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

  • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
  • У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.
  • В воскресенье «Локомотив» победил на выезде «Зенит» со счетом 2:1.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Дзюба Артем Семак Сергей Ловчев Евгений
Комментарии (3)
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АлексМак
1695893932
Поделом
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Fialet
1695900036
Давно бы пора уж.
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witalik
1695914254
А вот, ей-Богу, интересно посмотреть на тренера Дзюбу... Пусть начнет с "Динамо" Киров...Выведет в Пердив, можно памятник на улице Ленина поставить...Слабо, Артем?
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