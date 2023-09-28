Ловчев: «Дзюба станет изгоем»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев раскритиковал Артема Дзюбу, сказавшего, что он не знает Сергея Семака.

«Артем, на мой взгляд, ушел в тему шоу-бизнеса уже довольно прилично, и это диктует в том числе и его высказывания. Он всегда был острым на язык, и история с шоу тут в строку.

Слова по Семаку – хамство. По-моему, даже Слуцкий не понял этих слов. Вся эта игра на публику приведет к тому, что Артем станет изгоем, Семак точно не заслужил этих слов.

Тут надо или объяснять, что ты имел ввиду, или не говорить такого. Задумываться о том, что он говорит и по-настоящему поймет цену слова Артем поймет только тогда, когда сам став тренером, услышит о себе такие слова. Жизнь завтра не заканчивается», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.