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    Ловчев: «Дзюба станет изгоем»

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев раскритиковал Артема Дзюбу, сказавшего, что он не знает Сергея Семака.

    «Артем, на мой взгляд, ушел в тему шоу-бизнеса уже довольно прилично, и это диктует в том числе и его высказывания. Он всегда был острым на язык, и история с шоу тут в строку.

    Слова по Семаку – хамство. По-моему, даже Слуцкий не понял этих слов. Вся эта игра на публику приведет к тому, что Артем станет изгоем, Семак точно не заслужил этих слов.

    Тут надо или объяснять, что ты имел ввиду, или не говорить такого. Задумываться о том, что он говорит и по-настоящему поймет цену слова Артем поймет только тогда, когда сам став тренером, услышит о себе такие слова. Жизнь завтра не заканчивается», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

    • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.
    • В воскресенье «Локомотив» победил на выезде «Зенит» со счетом 2:1.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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