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    • Слуцкий прокомментировал скандальные слова Дзюбы в адрес Семака

    Слуцкий прокомментировал скандальные слова Дзюбы в адрес Семака

    Леонид Слуцкий не стал защищать Артема Дзюбу, сказавшего, что он не знает Сергея Семака.

    «Я не согласен с Артемом в данном случае. В этой истории я его не поддерживаю.

    Во-первых, победители должны быть великодушны, а они выиграли эту игру. Во-вторых, история тренер-игрок настолько всегда многогранна и настолько разная, что у всех могут быть абсолютно любые реакции, но все равно, мне кажется, это неправильно, когда ты об этом говоришь.

    Я и Артему говорил, что не согласен. Но это же не первая и не вторая история... Артем – умный парень, это 100 процентов, но бывают моменты, что настолько зашкаливает эмоциональная составляющая и даже эгоцентризм. И он не может себя сдержать в определенных ситуациях. Периодически эго у людей превалирует над разумом.

    Дзюба – мой друг, я поддерживаю его практически во всех ситуациях, чему свидетельство комитет по этике, но в данном случае и Семак тоже мой близкий товарищ и я просто понимаю, как эта ситуация выглядит со стороны тренера и со стороны игрока.

    Я сам был в ситуациях, когда кто-то из игроков чем-то недоволен. Семак ничего не говорит и это абсолютно правильная позиция», – заявил Слуцкий.

    • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.
    • В воскресенье «Локомотив» победил на выезде «Зенит» со счетом 2:1.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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