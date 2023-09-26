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Слуцкий прокомментировал скандальные слова Дзюбы в адрес Семака

26 сентября 2023, 00:34
3

Леонид Слуцкий не стал защищать Артема Дзюбу, сказавшего, что он не знает Сергея Семака.

«Я не согласен с Артемом в данном случае. В этой истории я его не поддерживаю.

Во-первых, победители должны быть великодушны, а они выиграли эту игру. Во-вторых, история тренер-игрок настолько всегда многогранна и настолько разная, что у всех могут быть абсолютно любые реакции, но все равно, мне кажется, это неправильно, когда ты об этом говоришь.

Я и Артему говорил, что не согласен. Но это же не первая и не вторая история... Артем – умный парень, это 100 процентов, но бывают моменты, что настолько зашкаливает эмоциональная составляющая и даже эгоцентризм. И он не может себя сдержать в определенных ситуациях. Периодически эго у людей превалирует над разумом.

Дзюба – мой друг, я поддерживаю его практически во всех ситуациях, чему свидетельство комитет по этике, но в данном случае и Семак тоже мой близкий товарищ и я просто понимаю, как эта ситуация выглядит со стороны тренера и со стороны игрока.

Я сам был в ситуациях, когда кто-то из игроков чем-то недоволен. Семак ничего не говорит и это абсолютно правильная позиция», – заявил Слуцкий.

  • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
  • У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.
  • В воскресенье «Локомотив» победил на выезде «Зенит» со счетом 2:1.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Дзюба Артем Слуцкий Леонид Семак Сергей
Комментарии (3)
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ilichkadr
1695706744
Семак просто умнее Дзюбы.............
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Ивантеевец
1695706959
Артем - умный парень??? Ну-ну...
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odessakmv
1695713766
"Артем – умный парень" - Лёня старый КВНщик....
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