Ловчев определил главное футбольное разочарование 2024 года

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев рассказал, что в российском футболе его разочаровало в ушедшем году.

«В прошедшем году разочаровало то, что мы все еще не играем в европейских турнирах. Играть, конечно, все равно надо.

Я думаю, что есть какие-то договоренности между ФИФА, УЕФА и руководством нашего футбола о том, чтобы мы сильно не отстранялись и играли с теми, кто согласен.

Сейчас это такие команды, как Куба, Бруней. За исключением Сербии, это разочарование», – заявил Ловчев.