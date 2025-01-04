Ловчев определил главное футбольное разочарование 2024 года

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев рассказал, что в российском футболе его разочаровало в ушедшем году.
«В прошедшем году разочаровало то, что мы все еще не играем в европейских турнирах. Играть, конечно, все равно надо.
Я думаю, что есть какие-то договоренности между ФИФА, УЕФА и руководством нашего футбола о том, чтобы мы сильно не отстранялись и играли с теми, кто согласен.
Сейчас это такие команды, как Куба, Бруней. За исключением Сербии, это разочарование», – заявил Ловчев.
- В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
- Всего в 2024 году сборная провела 5 матчей, выиграв их суммарно со счетом 26:0.
- Команду отстранили от международных турниров в феврале 2022-го.