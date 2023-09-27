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Кавазашвили послал ФИФА и УЕФА «к чертовой матери»

27 сентября 2023, 22:09
6

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили призвал не придавать значения УЕФА и ФИФА.

  • 26 сентября УЕФА предложил допустить сборную России до 17 лет к участию в турнирах в нейтральном статусе.
  • Англия, Польша, Украина и Латвия сообщили о бойкоте турниров с участием россиян.
  • Российский футбол отстранен с февраля 2022 года.

«Уже давно я не верю европейским организациям – ни ФИФА, ни УЕФА, ни МОК. Не верю никому, потому что они не защищают свой устав. Когда я слышу, что кто-то против выступления нашей страны, мне смешно! Покажите мне в уставе, на основании которого они выступают против нас. Если идти на поводу у Украины, Латвии, Польши и англичан, всегда будем иметь отрицательный имидж. Нас никто не будет поддерживать. Надо убрать эти страны из футбола к чертовой матери.

Объясните мне, пожалуйста, почему мы так волнуемся, что какие-то сборные против России? Вы читали, что мы будем выступать без флага, гимна и герба? Да на какой... нам это надо?

Поздняков четко и грамотно сказал, что без флага и гимна мы участвовать не будем. И платить взносы тоже не будем! Не может ли РФС узнавать через журналистов мнение общественного актива? Ведь всем ясно, что ни один футболист не даст согласия выступать без флага и гимна. Нельзя ущемлять национальные признаки. Я уже давно говорю, что нам надо отказаться от этих соревнований! Чтобы Томас Бах заплакал и зарыдал!

Мы не должны под позорным белым флагом выступать. Нам нужно сказать УЕФА и ФИФА: «Да пошлы вы к чертовой матери!» У нас есть великолепная возможность через БРИКС привлечь много людей в нашу страну. Да пошли вы к черту, УЕФА и ФИФА. Объединимся с азиатской конфедерацией и сделаем то, что нам нужно. Мы к этому придем обязательно! Мы – Россия, нам нужно показать свои яйца», – сказал Кавазашвили.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Кавазашвили Анзор
Комментарии (6)
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BoevStas1
1695843040
Огонь так и надо!!! наконец то ,что то умное прочитал!!!
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Январь 59
1695843464
Молодец. Уважаю. Для Кавазашвили честь России выше чем европейские печеньки.
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BRO_football
1695845099
Кавазашвили, иди-ка лучше ты сам к чёртовой матери!
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DeStar
1695848993
вообще, мнение имеет место быть но одно тупое НО скажите ему, что AFC, она же азиатская конфедерация, подчиняется и является дочкой ФИФА. А то он наверное тупой раз такое говорит человек связанный с футболом вплотную, какому журналюге незнание простить еще можно или депутату, а бывшему футболисту - стыдно не знать мат.часть
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Давид59
1695874656
Самое смешное, что Азиатская федерация - это подразделение ФИФА. Обидчивый какой! Ну пошлём мы всех и что дальше? Будем развлекать наших болельщиков играми с Монголией и Туркменией? А нас он не хочет ничего спросить? Я, дуиаю, большинство за прекращение в...ны и нормальное возвращение.
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BRAZILES
1695875840
молодец правильно говорит
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