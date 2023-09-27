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    • Кавазашвили призвал послать ФИФА и УЕФА «к чертовой матери»

    Кавазашвили призвал послать ФИФА и УЕФА «к чертовой матери»

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили призвал не придавать значения УЕФА и ФИФА.

    • 26 сентября УЕФА предложил допустить сборную России до 17 лет к участию в турнирах в нейтральном статусе.
    • Англия, Польша, Украина и Латвия сообщили о бойкоте турниров с участием россиян.
    • Российский футбол отстранен с февраля 2022 года.

    «Уже давно я не верю европейским организациям – ни ФИФА, ни УЕФА, ни МОК. Не верю никому, потому что они не защищают свой устав. Когда я слышу, что кто-то против выступления нашей страны, мне смешно! Покажите мне в уставе, на основании которого они выступают против нас. Если идти на поводу у Украины, Латвии, Польши и англичан, всегда будем иметь отрицательный имидж. Нас никто не будет поддерживать. Надо убрать эти страны из футбола к чертовой матери.

    Объясните мне, пожалуйста, почему мы так волнуемся, что какие-то сборные против России? Вы читали, что мы будем выступать без флага, гимна и герба? Да на какой... нам это надо?

    Поздняков четко и грамотно сказал, что без флага и гимна мы участвовать не будем. И платить взносы тоже не будем! Не может ли РФС узнавать через журналистов мнение общественного актива? Ведь всем ясно, что ни один футболист не даст согласия выступать без флага и гимна. Нельзя ущемлять национальные признаки. Я уже давно говорю, что нам надо отказаться от этих соревнований! Чтобы Томас Бах заплакал и зарыдал!

    Мы не должны под позорным белым флагом выступать. Нам нужно сказать УЕФА и ФИФА: «Да пошлы вы к чертовой матери!» У нас есть великолепная возможность через БРИКС привлечь много людей в нашу страну. Да пошли вы к черту, УЕФА и ФИФА. Объединимся с азиатской конфедерацией и сделаем то, что нам нужно. Мы к этому придем обязательно! Мы – Россия, нам нужно показать свои яйца», – сказал Кавазашвили.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 22:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2583

      Январь 59 31 секунду назад

      Молодец. Уважаю. Для Кавазашвили честь России выше чем европейские печеньки.

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      Рейтинг: +194

      BoevStas1 7 минут назад

      Огонь так и надо!!! наконец то ,что то умное прочитал!!!

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