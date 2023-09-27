Четвертая страна объявила бойкот матчей со сборной России до 17 лет

Латвийская федерация футбола объявила о бойкоте матчей с юношескими сборными России.

26 сентября УЕФА предложил допустить сборную России до 17 лет к участию в турнирах в нейтральном статусе.

Латвия стала четвертой страной, которая объявила о бойкоте матчей с юношескими командами из России. Ранее об этом сообщили Англия, Польша и Украина.

«Латвийская федерация футбола подтверждает, что сборные Латвии по футболу всех уровней не будут играть против российских команд, независимо от места проведения таких игр или формы представления российских спортсменов.

Это противоречит нашей твeрдой позиции в поддержку Украины, и эта позиция останется в силе до окончания вооружeнного конфликта.

Наша федерация ещe раз подтверждает, что она поддерживает украинских коллег. Также федерация полностью соблюдает установленные в латвийском законодательстве процедуры, касающиеся проведения таких игр и ограничений на допуск таких спортивных команд на территорию Латвии», – сообщается на сайте ЛФФ.

В случае допуска российские юниоры будут выступать без гимна и флага.

Также им запретят играть на территории РФ.

Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.

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