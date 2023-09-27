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    • Четвертая страна объявила бойкот матчей со сборной России до 17 лет

    Четвертая страна объявила бойкот матчей со сборной России до 17 лет

    Латвийская федерация футбола объявила о бойкоте матчей с юношескими сборными России.

    26 сентября УЕФА предложил допустить сборную России до 17 лет к участию в турнирах в нейтральном статусе.

    Латвия стала четвертой страной, которая объявила о бойкоте матчей с юношескими командами из России. Ранее об этом сообщили Англия, Польша и Украина.

    «Латвийская федерация футбола подтверждает, что сборные Латвии по футболу всех уровней не будут играть против российских команд, независимо от места проведения таких игр или формы представления российских спортсменов.

    Это противоречит нашей твeрдой позиции в поддержку Украины, и эта позиция останется в силе до окончания вооружeнного конфликта.

    Наша федерация ещe раз подтверждает, что она поддерживает украинских коллег. Также федерация полностью соблюдает установленные в латвийском законодательстве процедуры, касающиеся проведения таких игр и ограничений на допуск таких спортивных команд на территорию Латвии», – сообщается на сайте ЛФФ.

    • В случае допуска российские юниоры будут выступать без гимна и флага.
    • Также им запретят играть на территории РФ.
    • Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +57154

      MaxRnD 1 час назад

      Когда хозяева Югославию бомбили и применяли там урановые боеприпасы, то холопы почему-то такими принципиальными не были

      4
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      ...
      Рейтинг: +1478

      Номэд > MaxRnD 59 минут назад

      На то они и холопы.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16435

      Алексей З > Номэд 49 минут назад

      А вы не холопы и возмущаетесь , когда мирные украинские города бомбят. Ну на себя блдь посмотрите , что вы всё другим указываете .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1921

      Таврида > Алексей З 35 минут назад

      Это когда чубатые террористы нанесли удар по Константиновке, приуроченный к визиту Блинкена? Опять говна пожрал?

      4
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      Рейтинг: -27

      FatalMix > Алексей З 25 минут назад

      у тебя синдром "а нас за шо"?) рагули покусали?)

      1
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      Рейтинг: +879

      JIEGEHDA > Алексей З 24 минуты назад

      Когда детей и матерей чужих насиловали и убивали ты где был мелочь пузатая ? Когда там в роддома ракеты пускали ты тут не сидел и не ныл в защиту этих лиц . А тут видите ли за что-то общаешься . Никакая страна в мире ни пискнула когда Югославию очистили . Ни одна . Кроме Турции никто не пискнул когда бомбили Сирию и Афганистан . Где вы были то??? Или у вас фраза " мир во всем мире" имеет определенное место и время?

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