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    • Агент проиграл разбирательство игроку «Спартака»: футболисту грозил бан на шесть месяцев

    Агент проиграл разбирательство игроку «Спартака»: футболисту грозил бан на шесть месяцев

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что разбирательство между агентом Александром Маньяковым и нападающим Михаилом Игнатовым прекращено.

    «Производство в Палате по заявлению Александра Маньякова в отношении Михаила Игнатова о применении санкций за несоблюдение досудебного порядка разрешения споров прекращено.

    Причина – вступившее в силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение Палаты, которым в удовлетворении требований Маньякова было отказано.

    «Спартак» участвовал в процессе как третье лицо, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора», – сообщил Зеленов.

    • Маньков требовал отстранить Игнатова от футбола на полгода.
    • Он считает, что бывший клиент должен ему 10 миллионов рублей.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 13:55
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +5501

      Эном айс 7 минут назад

      "Третье лицо "..
      У них разве есть лица.?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16434

      Алексей З 18 минут назад

      Всё , доброжелатели немного успокоятся ?

      0
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