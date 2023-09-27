Агент проиграл разбирательство игроку «Спартака»: футболисту грозил бан на шесть месяцев

"Третье лицо "..
У них разве есть лица.?
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что разбирательство между агентом Александром Маньяковым и нападающим Михаилом Игнатовым прекращено.
«Производство в Палате по заявлению Александра Маньякова в отношении Михаила Игнатова о применении санкций за несоблюдение досудебного порядка разрешения споров прекращено.
Причина – вступившее в силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение Палаты, которым в удовлетворении требований Маньякова было отказано.
«Спартак» участвовал в процессе как третье лицо, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора», – сообщил Зеленов.
- Маньков требовал отстранить Игнатова от футбола на полгода.
- Он считает, что бывший клиент должен ему 10 миллионов рублей.