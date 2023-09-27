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  • Агент проиграл разбирательство игроку «Спартака»: футболисту грозил бан на шесть месяцев

Агент проиграл разбирательство игроку «Спартака»: футболисту грозил бан на шесть месяцев

27 сентября 2023, 13:55
9

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что разбирательство между агентом Александром Маньяковым и нападающим Михаилом Игнатовым прекращено.

«Производство в Палате по заявлению Александра Маньякова в отношении Михаила Игнатова о применении санкций за несоблюдение досудебного порядка разрешения споров прекращено.

Причина – вступившее в силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение Палаты, которым в удовлетворении требований Маньякова было отказано.

«Спартак» участвовал в процессе как третье лицо, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора», – сообщил Зеленов.

  • Маньков требовал отстранить Игнатова от футбола на полгода.
  • Он считает, что бывший клиент должен ему 10 миллионов рублей.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Игнатов Михаил
Комментарии (9)
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Эном айс
1695812959
"Третье лицо ".. У них разве есть лица.?
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NewLife
1695820887
Поздравляю Мишу Игнатова !!
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Napaleon Banapart
1695826508
У агента фамилия соответствующая... Их давно пора приструнить и посадить на фиксированный процент от суммы продажи игрока. 3 - 5%
Ответить
шахта Заполярная
1695832671
Рад за Михаила. Пора бы успокоить аппетит этих .......( слово не печатное)
Ответить
zigbert
1695833127
Теперь многие футболисты будут воздерживаться сотрудничать с этим агентом с такой угрожающей фамилией.
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