Агент проиграл разбирательство игроку «Спартака»: футболисту грозил бан на шесть месяцев

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что разбирательство между агентом Александром Маньяковым и нападающим Михаилом Игнатовым прекращено.

«Производство в Палате по заявлению Александра Маньякова в отношении Михаила Игнатова о применении санкций за несоблюдение досудебного порядка разрешения споров прекращено.

Причина – вступившее в силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение Палаты, которым в удовлетворении требований Маньякова было отказано.

«Спартак» участвовал в процессе как третье лицо, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора», – сообщил Зеленов.