Губерниев прокомментировал предложение УЕФА вернуть юношескую сборную России к турнирам

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о возможном возвращении сборной России до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА в нейтральном статусе.

«Если человек не поддержит предложение УЕФА, то он против молодой России. Против нашей молодежи, футболистов, детей. Надеюсь, что это первый пробный камень для большого фундамента.

Нужен прецедент, и если он будет создан, то будет прекрасно, нужно соглашаться. Да, пусть на нейтральных полях, но ребята должны чувствовать, что они нужны футболу, а им – нужен футбол.

Это важнейшая история, мы обязаны принимать участие в детско-юношеских турнирах. Что можно ответить тем, кто будет говорить про нейтральный статус? Пошли они. Потому что эти люди против молодой России», – сказал Губерниев.