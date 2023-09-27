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    • Губерниев прокомментировал предложение УЕФА вернуть юношескую сборную России к турнирам

    Губерниев прокомментировал предложение УЕФА вернуть юношескую сборную России к турнирам

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о возможном возвращении сборной России до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА в нейтральном статусе.

    «Если человек не поддержит предложение УЕФА, то он против молодой России. Против нашей молодежи, футболистов, детей. Надеюсь, что это первый пробный камень для большого фундамента.

    Нужен прецедент, и если он будет создан, то будет прекрасно, нужно соглашаться. Да, пусть на нейтральных полях, но ребята должны чувствовать, что они нужны футболу, а им – нужен футбол.

    Это важнейшая история, мы обязаны принимать участие в детско-юношеских турнирах. Что можно ответить тем, кто будет говорить про нейтральный статус? Пошли они. Потому что эти люди против молодой России», – сказал Губерниев.

    • Российские футболисты будут выступать без гимна и флага в случае допуска.
    • Им также запретят играть на территории РФ.
    • Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 10:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1625

      rac531 21 минуту назад

      В первую очередь ЧЕЛОВЕКУ нужна РОДИНА)
      Но у Губерниева, К.Говневича и прочей шелкоперской шушеры это понятие отсутствует.
      Есть только заказ и леньги, которые надо отработать)))

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