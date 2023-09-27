«Рубин» и «Краснодар» сыграют в матче 10-го тура чемпионата России.
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- Игра состоится в субботу, 30 сентября.
- Встреча пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Банк Арена».
- Начало – в 16:30 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч «Рубин» – «Краснодар»
- победа «Рубина» – 3.50
- ничья – 3.60
- победа «Краснодара» – 2.14
Источник: Бомбардир