УЕФА добавит сборную России в отборочную группу юношеского Евро-2024 («Матч ТВ»)

Сборная России, составленная из футболистов 2007 года рождения, скорее всего сыграет в отборочном турнире Евро-2024, сообщает «Матч ТВ».

В РФС ожидают, что команду допустят до турнира. УЕФА может добавить россиян в одну из «поздних» групп, игры которой пройдут во второй половине октября или в начале ноября.

В пресс‑службе УЕФА отказались комментировать возможное участие сборной в отборе к юношескому Евро‑2024, который стартует 27 сентября.