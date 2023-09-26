УЕФА добавит сборную России в отборочную группу юношеского Евро-2024 («Матч ТВ»)

Сборная России, составленная из футболистов 2007 года рождения, скорее всего сыграет в отборочном турнире Евро-2024, сообщает «Матч ТВ».
В РФС ожидают, что команду допустят до турнира. УЕФА может добавить россиян в одну из «поздних» групп, игры которой пройдут во второй половине октября или в начале ноября.
В пресс‑службе УЕФА отказались комментировать возможное участие сборной в отборе к юношескому Евро‑2024, который стартует 27 сентября.
- В случае допуска российские юниоры будут выступать без гимна и флага.
- Также им запретят играть на территории РФ.
- Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.
Источник: «Матч ТВ»