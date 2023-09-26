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  • «Кальяри» – «Милан»: прогноз на матч 6 тура Серии А, 27 сентября

«Кальяри» – «Милан»: прогноз на матч 6 тура Серии А, 27 сентября

26 сентября 2023, 18:09

В среду, 27 сентября, состоится матч «Кальяри» – «Милан». Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

«Кальяри»

Команда идет на предпоследнем, 19 месте турнирной таблицы, имея в своем активе только 2 очка. Отметим, «островитяне» еще не побеждали в новом розыгрыше национального первенства, дважды сыграв вничью, и потерпев три поражения. «Кальяри» не слишком хорошо играет в атаке – только один забитый гол, а пропускает солидно – 6 пропущенных мячей.

«Милан»

«Россонери» разгромно проиграли «Интеру» в позапрошлом туре Серии А, однако то поражение не сильно сказалось на турнирном положении команды. «Милан» идет на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков. Подопечные Пиолы отличились четырьмя победами, а в одном матче потерпели поражение. Команда забила десять, но при этом пропустила семь голов (пять из них от «Интера»).

Факты

История противостояния команд насчитывает 88 матчей, в которых «Кальяри» побеждал только девять раз. «Милан» же выигрывал у «островитян» в 51 встрече.

Наш прогноз на игру

Если говорить откровенно, то нас ждет игра команд, находящихся в разной весовой категории. Вряд ли стоит ждать чуда от этого «Кальяри» – второй с конца команды чемпионата Италии. Наш прогноз – уверенная победа «Милана» (1.69), ТБ 2.5 (1.95).

Источник: Бомбардир
Италия. Серия А Милан Кальяри
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