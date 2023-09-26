Глава РПЛ Алаев оценил скандальное заявление Карпина

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал резонансные слова главного тренера сборной России Валерия Карпина.

После товарищеского матча с Катаром (1:1) тренер посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

«Валерий Георгиевич, на мой взгляд, сказал понятные вещи. У футболистов есть несколько возможностей для прогресса – кто-то это делает в нашем чемпионате, как Кравцов, Ермаков, Пиняев, Салтыков, Тюкавин и список можно продолжить, а переход того же Захаряна – это хороший кейс и для клуба, и для самого игрока, потому что мы видели, что спад у игрока в прошлом чемпионате произошел. Сейчас у него есть хороший шанс перезагрузить карьеру.

Это не значит, что все игроки РПЛ должны поступать так, как Захарян. Если у кого-то в карьере есть возможность поехать в добротный клуб в сильный чемпионат, а не в заштатный клуб и средний чемпионат, почему нет?

А трансферное окно показало, что мы остаемся частью футбольной индустрии. Малком уехал за огромные деньги в бурно развивающийся чемпионат, Кузяев один из лидеров команды чемпионата топ-5, Захарян, проведя не самый яркий сезон, получил возможность играть в команде уровня Лиги чемпионов.

Карпин не имел ввиду, что всем надо встать и уехать. Главный итог трансферного окна – то, что наши футболисты имеют возможность строить карьеру по-разному.

Мне бы как президенту лиги хотелось, чтобы все сильнейшие играли у нас в чемпионате. Но специально упомянул эти три случая, чтобы показать – мы являемся членами футбольной семьи, а у футболистов есть выбор.

Можно уехать молодому россиянину, россиянину за 30 лет, и иностранцу. Но совершенно точно, что прогрессировать можно и в РПЛ», – сказал Алаев.