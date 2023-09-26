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    • Орлов объяснил логичность перехода Изидора из «Локомотива» в «Зенит»

    Орлов объяснил логичность перехода Изидора из «Локомотива» в «Зенит»

    Журналист Геннадий Орлов порассуждал о том, что повлияло на решение Вильсона Изидора сменить «Локомотив» на «Зенит».

    «Переход Изидора в «Зенит» логичен – у него не сложилось в «Локомотиве». Клуб не очень бился за него и особо не давали играть. А он же хочет играть!

    Изидор – профессионал, который хочет совершенствоваться. Он увидел, что из «Зенита» люди попадают в сборные своих стран – Ловрен и Малком, например. «Зенит» может быть стартовой площадкой для большого футбола.

    Плюс у «Зенита» было свободно место форварда, не хватало забивного нападающего. А он как раз таким и является. Это очень удачная селекционная работа.

    А по поводу высказывания Изидора о том, что в Петербурге безопаснее, чем в Москве – нужно задать вопрос самому футболисту. Может, у него есть какие-то факты.

    Санкт-Петербург – привлекательный город. Не случайно все москвичи с удовольствием ездят сюда в отпуск. Особенно в белые ночи. Это один из красивейших городов мира, с богатой историей.

    Роман Ротенберг мне рассказывал, что один из факторов перехода хоккеистов в СКА – их жены, которым нравится Петербург», – сказал Орлов.

    • «Зенит» арендовал француза за 1,35 млн евро с обязательством выкупа.
    • Нападающий забил 1 гол в 3 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4260

      anatolich72 54 минуты назад

      Питер красивый спорить нечего, но главный фактор кошелек Газпрома. И не надо лукавить.

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