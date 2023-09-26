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  • Орлов объяснил логичность перехода Изидора из «Локомотива» в «Зенит»

Орлов объяснил логичность перехода Изидора из «Локомотива» в «Зенит»

26 сентября 2023, 16:16
1

Журналист Геннадий Орлов порассуждал о том, что повлияло на решение Вильсона Изидора сменить «Локомотив» на «Зенит».

«Переход Изидора в «Зенит» логичен – у него не сложилось в «Локомотиве». Клуб не очень бился за него и особо не давали играть. А он же хочет играть!

Изидор – профессионал, который хочет совершенствоваться. Он увидел, что из «Зенита» люди попадают в сборные своих стран – Ловрен и Малком, например. «Зенит» может быть стартовой площадкой для большого футбола.

Плюс у «Зенита» было свободно место форварда, не хватало забивного нападающего. А он как раз таким и является. Это очень удачная селекционная работа.

А по поводу высказывания Изидора о том, что в Петербурге безопаснее, чем в Москве – нужно задать вопрос самому футболисту. Может, у него есть какие-то факты.

Санкт-Петербург – привлекательный город. Не случайно все москвичи с удовольствием ездят сюда в отпуск. Особенно в белые ночи. Это один из красивейших городов мира, с богатой историей.

Роман Ротенберг мне рассказывал, что один из факторов перехода хоккеистов в СКА – их жены, которым нравится Петербург», – сказал Орлов.

  • «Зенит» арендовал француза за 1,35 млн евро с обязательством выкупа.
  • Нападающий забил 1 гол в 3 матчах.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Изидор Вильсон Орлов Геннадий
Комментарии (1)
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anatolich72
1695736101
Питер красивый спорить нечего, но главный фактор кошелек Газпрома. И не надо лукавить.
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