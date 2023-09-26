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  • Алаев: «Мы – Россия, большая и сильная страна, не можем перейти в Азию как простой член. Мы должны играть ведущую роль»

Алаев: «Мы – Россия, большая и сильная страна, не можем перейти в Азию как простой член. Мы должны играть ведущую роль»

26 сентября 2023, 12:58
6

Президент РПЛ оценил возможность перехода России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Ситуация с переходом в Азию остается загадкой. Александр Дюков в конце декабря говорил, что все клубы за – и при этом клубы обзванивали вы. Но в итоге переход не состоялся – как вы поняли, почему не перешли?

– Скажу о том, как вижу ситуацию сам. Я не являюсь членом рабочей группы (по возвращению в международный футбол), участвовал в одной встрече. У меня есть позиция, своя точка зрения.

Первое – футбол под эгидой УЕФА самый сильный в мире с точки зрения экономики и спорта. Второе – играть лучше, чем не играть. Третье – переход в другую ассоциацию не такой простой процесс, как может показаться. Это не вопрос написания заявления на выход из одной ассоциации и на вход в другую, это очень сложный процесс.

И есть масса нюансов для самих участников соревнований. Не до конца понимаю, как любой из наших клубов-участников азиатских соревнований, в среду играет в Лиге чемпионов в Катаре (ближний вариант), во Вьетнаме или Новой Зеландии (дальний вариант), а в субботу или воскресенье играет в чемпионате.

Выходя из одной ассоциации, надо быть четко уверенным, что в другой нас ждут. Кто даст гарантии? Все решается на конгрессе поднятием рук. Что будет, если договоренность на уровне руководства конфедерации, а страны голосуют потом против?

Футбол давно не спортивная индустрия, а политика. Если представить, что мы решили все вопросы, проголосовали и нас приняли, но где гарантия, что не повторится история с Польшей в отборе к ЧМ?

Мы – Россия, большая и сильная страна, не можем перейти на условиях простого члена ассоциации. Наверное, предположу, что при потенциальном переходе мы должны играть ведущую роль. Предположу, что если заходить в Азию, то большим проектом, реформируя систему соревнований.

– Вы регулярно общаетесь с клубами. В списке приоритетов работы какое место занимает возможный переход в Азию?

– Он не является самым актуальным в повестке.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Алаев Александр
Комментарии (6)
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ivany4
1695723644
Детский лепет, для прыщавых подростков! Привыкли считать всех вокруг себя тупицами и бестолочью. Из всего сказанного, ни одного неубойного аргумента. Не перевелись еще на Руси Великой демагоги, которые активно убеждают, что лежачий лучше чем стоячий.))
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САДЫЧОК
1695724064
Вроде заткнулись, на какое то время, со своим переходом и на тебе!Вновь, дана команда тараканам ! Мы конечно... Мы – Россия, большая и сильная страна! Но , к сожалению такие Алаевы , Червиченко,еще какой то из Химок был и др. тянут на дно !
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Bozigit
1695725235
Просто член и больше ничего)
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balam
1695725385
фули думать?захватить их!за 3 дня...
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mihail200606
1695725524
В футболе себя надо показывать на поле, а мы не можем... мы и у азиатов лидером не будем...
Ответить
ВетеR
1695729446
ведущий член ?))
Ответить
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