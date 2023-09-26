Промес прокомментировал скандальное видео из отдела полиции

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал появление скандального видео из отдела полиции с его участием.
- Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что футболист устроил скандал в отделении полиции.
- В Mash отметили, что Промес кричал на правоохранителей и предлагал взятку, чтобы его друзей отпустили.
- В «Спартаке» опровергли обвинения и заметили, что это видео годичной давности.
«Не верьте в шумиху», – написал Квинси в соцсетях под фото с друзьями.
Фото: соцсети Квинси Промеса.
- Против Квинси в Нидерландах идет уголовный процесс.
- Футболист обвиняется в нанесении телесных повреждений кузену.
- Кроме того, его подозревают в помощи в организации контрабанды наркотиков.
- Квинси в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
Источник: «Бомбардир»