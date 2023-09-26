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Промес прокомментировал скандальное видео из отдела полиции

26 сентября 2023, 12:44
16

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал появление скандального видео из отдела полиции с его участием.

  • Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что футболист устроил скандал в отделении полиции.
  • В Mash отметили, что Промес кричал на правоохранителей и предлагал взятку, чтобы его друзей отпустили.
  • В «Спартаке» опровергли обвинения и заметили, что это видео годичной давности.

«Не верьте в шумиху», – написал Квинси в соцсетях под фото с друзьями.

Фото: соцсети Квинси Промеса.

  • Против Квинси в Нидерландах идет уголовный процесс.
  • Футболист обвиняется в нанесении телесных повреждений кузену.
  • Кроме того, его подозревают в помощи в организации контрабанды наркотиков.
  • Квинси в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (16)
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NewLife
1695722391
Скромный парень, мог бы и послать...
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Таврида
1695725282
Промес всех своих драгдилеров в Россию перевёз?
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Эном айс
1695727724
Больше в лифте не поеду.
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ВасяК
1695727966
**** и коням,только сплетни собирать!!!
Ответить
Krics
1695730000
Вопрос:произошло год назад,а всплыло сейчас? Кому это выгодно? Бомбардир тебя спонсирует Лёша Миллер?
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ivany4
1695730328
Просто, с достоинством и без нравоучений. По хорошему, Спартаку надо обратиться в прокуратуру для производства следственных действий в отношении полиции. Судя по всему никого не наказали, и ничего не предъявили. А с учетом данных юриста Спартака об избиении, то и дело по поводу полиции можно возбуждать. И надо решать вопрос с распространителями "таких новостей". Полагаю, что если все граждане, от низов до верхов, начнут шерстить таких "законников в форме", то и жизнь наладиться. Но при этом не стоит забывать, что спрос будет и с тебя.
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