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    • Промес прокомментировал скандальное видео из отдела полиции

    Промес прокомментировал скандальное видео из отдела полиции

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал появление скандального видео из отдела полиции с его участием.

    • Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что футболист устроил скандал в отделении полиции.
    • В Mash отметили, что Промес кричал на правоохранителей и предлагал взятку, чтобы его друзей отпустили.
    • В «Спартаке» опровергли обвинения и заметили, что это видео годичной давности.

    «Не верьте в шумиху», – написал Квинси в соцсетях под фото с друзьями.

    Фото: соцсети Квинси Промеса.

    • Против Квинси в Нидерландах идет уголовный процесс.
    • Футболист обвиняется в нанесении телесных повреждений кузену.
    • Кроме того, его подозревают в помощи в организации контрабанды наркотиков.
    • Квинси в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5495

      Эном айс 20 секунд назад

      Больше в лифте не поеду.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3165

      АЛЕКС 58 5 минут назад

      Ну и рожи гнусные на фото! Гнать таких мразей из России

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4402

      ПалкоВводецъ (returned) 23 минуты назад

      Вот они во всей красе распространители наркоты. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1899

      Таврида 41 минуту назад

      Промес всех своих драгдилеров в Россию перевёз?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19926

      NewLife 1 час назад

      Скромный парень, мог бы и послать...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      JIEGEHDA > NewLife 1 час назад

      Мартыхаи оккупировали . Не? Или только для Зенита такие выражения ? Недогангстеры . Недоигрок.недоделанный

      2
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