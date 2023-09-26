Промес прокомментировал скандальное видео из отдела полиции

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал появление скандального видео из отдела полиции с его участием.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что футболист устроил скандал в отделении полиции.

В Mash отметили, что Промес кричал на правоохранителей и предлагал взятку, чтобы его друзей отпустили.

В «Спартаке» опровергли обвинения и заметили, что это видео годичной давности.

«Не верьте в шумиху», – написал Квинси в соцсетях под фото с друзьями.

Фото: соцсети Квинси Промеса.