Официальное заявление «Спартака» по поводу скандального видео Промеса из отдела полиции

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сделал заявление по поводу скандального видео с нападающим Квинси Промесом из полицейского участка.

«У Квинси Промеса нет никаких проблем с российской полицией. Он находится в расположении команды и готовится к матчу с «Крыльями».

Видео, о котором идет речь, годичной давности – тогда Квинси действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами – и на этом видео не видно никаких противоправных действий, четко ничего не слышно. Это, что называется, совсем другая история», – сказал Зеленов.