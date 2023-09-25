Официальное заявление «Спартака» по поводу скандального видео Промеса из отдела полиции

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сделал заявление по поводу скандального видео с нападающим Квинси Промесом из полицейского участка.
«У Квинси Промеса нет никаких проблем с российской полицией. Он находится в расположении команды и готовится к матчу с «Крыльями».
Видео, о котором идет речь, годичной давности – тогда Квинси действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами – и на этом видео не видно никаких противоправных действий, четко ничего не слышно. Это, что называется, совсем другая история», – сказал Зеленов.
- Против Квинси в Нидерландах идет уголовный процесс.
- Футболист обвиняется в нанесении телесных повреждений кузену.
- Кроме того, его подозревают в помощи в организации контрабанды наркотиков.
- Квинси в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
Источник: «Чемпионат»