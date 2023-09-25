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    • Официальное заявление «Спартака» по поводу скандального видео Промеса из отдела полиции

    Официальное заявление «Спартака» по поводу скандального видео Промеса из отдела полиции

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сделал заявление по поводу скандального видео с нападающим Квинси Промесом из полицейского участка.

    «У Квинси Промеса нет никаких проблем с российской полицией. Он находится в расположении команды и готовится к матчу с «Крыльями».

    Видео, о котором идет речь, годичной давности – тогда Квинси действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами – и на этом видео не видно никаких противоправных действий, четко ничего не слышно. Это, что называется, совсем другая история», – сказал Зеленов.

    • Против Квинси в Нидерландах идет уголовный процесс.
    • Футболист обвиняется в нанесении телесных повреждений кузену.
    • Кроме того, его подозревают в помощи в организации контрабанды наркотиков.
    • Квинси в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +35302

      VVM1964 1 минуту назад

      Ну собственно что-то в этом роде я и предполагал !!! Очередная "заказуха" !!! ((( Ну а КОМУ ЭТО НАДО - пусть каждый подумает сам !!!...

      0
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      Рейтинг: +4224

      anatolich72 5 минут назад

      ****зенит и его хозяева не умеет проигрывать. Как же они боятся Спартак.

      1
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      Рейтинг: +19864

      NewLife 10 минут назад

      Помойка почувствовала, что запахло жареным, и бабло уже не помогает продвигать посредственную команду, поэтому не брезгует копаться в дерьме годичной давности.

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