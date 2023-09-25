Промес кричал на полицейских и предлагал взятку: видео из отдела в Москве

А что ты видел на этом видео ??? Я видел не истерящего и вымаливающего пощады Промеса, предлагающего взятку, а ДА на повышенных тонах, видимо от возмущения говорящего Промеса, который действительно интересуется за что задержаны его друзья ( они кого-то побили, есть заявление от потерпевших ), интересуется не вымагают ли деньги сотрудники полиции, ... Требует, а не вымаливает, их отпустить... Ну и раз всех отпустили, то по всей вероятности и не было никаких наркотических криминалов... Выеденного яйца это история не стоит !!! Но сейчас найдутся, да уже нашлись те кто потребует "расстрелять всех виновных" !!!)))
Стали известны подробности скандала, который устроил нападающий «Спартака» Квинси Промес в отделении полиции в Москве.
«Публикуем видео скандала Квинси Промеса в одном из отделов полиции Москвы. На нeм самый результативный легионер в истории РПЛ истерит, предлагает сотрудникам взятку и умоляет отпустить его друзей.
После того как хоуми Антохи написали объяснительную, правоохранители отпустили всех по домам. Накажут ли 10-й номер «Спартака» за попытку дачи денег сотрудникам при исполнении, или Промес, как и в Нидерландах, избежит уголовной ответственности – покажет время», – сообщает Mash.
UPD: по данным телеграм-канала «Мутко против», видео было снято более года назад.
- Против Квинси в Нидерландах идет уголовный процесс.
- Футболист обвиняется в нанесении телесных повреждений кузену.
- Кроме того, его подозревают в помощи в организации контрабанды наркотиков.
- Квинси в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).