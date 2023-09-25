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  • Промес кричал на полицейских и предлагал взятку: видео из отдела в Москве

Промес кричал на полицейских и предлагал взятку: видео из отдела в Москве

25 сентября 2023, 16:32
25

Стали известны подробности скандала, который устроил нападающий «Спартака» Квинси Промес в отделении полиции в Москве.

«Публикуем видео скандала Квинси Промеса в одном из отделов полиции Москвы. На нeм самый результативный легионер в истории РПЛ истерит, предлагает сотрудникам взятку и умоляет отпустить его друзей.

После того как хоуми Антохи написали объяснительную, правоохранители отпустили всех по домам. Накажут ли 10-й номер «Спартака» за попытку дачи денег сотрудникам при исполнении, или Промес, как и в Нидерландах, избежит уголовной ответственности – покажет время», – сообщает Mash.

UPD: по данным телеграм-канала «Мутко против», видео было снято более года назад.

  • Против Квинси в Нидерландах идет уголовный процесс.
  • Футболист обвиняется в нанесении телесных повреждений кузену.
  • Кроме того, его подозревают в помощи в организации контрабанды наркотиков.
  • Квинси в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

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Источник: Mash
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (25)
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sined1951
1695648992
Пора его уже здесь сажать, хватит с ним нянчится.
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anatolich72
1695648992
Дебилы про футбол пишите, всю грязь собрали по сусекам.
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Romeo 123
1695649166
Где защитники насильника и просто хряки , кто писал что он не наркоман и не насильник, гражданство ему надо дать?
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Таврида
1695649616
Привыкли там в своих Нидерландах к беззаконию и коррупции.
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Паровозов
1695649659
Допрыгается и в России дело пришьют.
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NewLife
1695649746
Еще несколько таких фейковых вбросов и Бомбардир можно закрывать по закону о СМИ.
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VVM1964
1695649929
А где кричал и предлагал взятку то ??? !!! Да и первый раз слышал, что бы взятку с криком предлагали ! )))
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NewLife
1695649947
Те, кто не держали свечку, не знают, кем и главное когда было снято видео с непонятным звуком, должны будут публично извиниться и признать себя бабушками на скамейке у подъезда.
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NewLife
1695650318
Для тех, кто не знает, что это за Mash -автор вброса. Из Википедии: "В ноябре 2018 года издание «Проект» связывало Telegram-канал Mash с Юрием Ковальчуком, которому тот достался в рамках прекращения сотрудничества с Арамом Габреляновым. Курированием издания с этого момента занимался сын президента «Национальной медиа группы» Кирилла Ковальчука и внучатый племянник Юрия Ковальчука Степан Ковальчук[18][19]. Как сообщало издание The Insider, бывший главный редактор, директор и совладелец издания Mash Максим Иксанов, жил в доме, принадлежащем Управлению делами президента, расположенном в Москве на улице Трехгорный Вал. В публикации The Insider утверждается, что, согласно выписке из Росреестра, Иксанов проживал в квартире, которая оформлена на
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VVM1964
1695650967
А что ты видел на этом видео ??? Я видел не истерящего и вымаливающего пощады Промеса, предлагающего взятку, а ДА на повышенных тонах, видимо от возмущения говорящего Промеса, который действительно интересуется за что задержаны его друзья ( они кого-то побили, есть заявление от потерпевших ), интересуется не вымагают ли деньги сотрудники полиции, ... Требует, а не вымаливает, их отпустить... Ну и раз всех отпустили, то по всей вероятности и не было никаких наркотических криминалов... Выеденного яйца это история не стоит !!! Но сейчас найдутся, да уже нашлись те кто потребует "расстрелять всех виновных" !!!)))
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