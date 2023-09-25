Промес кричал на полицейских и предлагал взятку: видео из отдела в Москве

Стали известны подробности скандала, который устроил нападающий «Спартака» Квинси Промес в отделении полиции в Москве.
«Публикуем видео скандала Квинси Промеса в одном из отделов полиции Москвы. На нeм самый результативный легионер в истории РПЛ истерит, предлагает сотрудникам взятку и умоляет отпустить его друзей.
После того как хоуми Антохи написали объяснительную, правоохранители отпустили всех по домам. Накажут ли 10-й номер «Спартака» за попытку дачи денег сотрудникам при исполнении, или Промес, как и в Нидерландах, избежит уголовной ответственности – покажет время», – сообщает Mash.
UPD: по данным телеграм-канала «Мутко против», видео было снято более года назад.
- Против Квинси в Нидерландах идет уголовный процесс.
- Футболист обвиняется в нанесении телесных повреждений кузену.
- Кроме того, его подозревают в помощи в организации контрабанды наркотиков.
- Квинси в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
Источник: Mash