Промес кричал на полицейских и предлагал взятку: видео из отдела в Москве

Стали известны подробности скандала, который устроил нападающий «Спартака» Квинси Промес в отделении полиции в Москве.

«Публикуем видео скандала Квинси Промеса в одном из отделов полиции Москвы. На нeм самый результативный легионер в истории РПЛ истерит, предлагает сотрудникам взятку и умоляет отпустить его друзей.

После того как хоуми Антохи написали объяснительную, правоохранители отпустили всех по домам. Накажут ли 10-й номер «Спартака» за попытку дачи денег сотрудникам при исполнении, или Промес, как и в Нидерландах, избежит уголовной ответственности – покажет время», – сообщает Mash.

UPD: по данным телеграм-канала «Мутко против», видео было снято более года назад.