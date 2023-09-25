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    • Промес кричал на полицейских и предлагал взятку: видео из отдела в Москве

    Промес кричал на полицейских и предлагал взятку: видео из отдела в Москве

    Стали известны подробности скандала, который устроил нападающий «Спартака» Квинси Промес в отделении полиции в Москве.

    «Публикуем видео скандала Квинси Промеса в одном из отделов полиции Москвы. На нeм самый результативный легионер в истории РПЛ истерит, предлагает сотрудникам взятку и умоляет отпустить его друзей.

    После того как хоуми Антохи написали объяснительную, правоохранители отпустили всех по домам. Накажут ли 10-й номер «Спартака» за попытку дачи денег сотрудникам при исполнении, или Промес, как и в Нидерландах, избежит уголовной ответственности – покажет время», – сообщает Mash.

    UPD: по данным телеграм-канала «Мутко против», видео было снято более года назад.

    • Против Квинси в Нидерландах идет уголовный процесс.
    • Футболист обвиняется в нанесении телесных повреждений кузену.
    • Кроме того, его подозревают в помощи в организации контрабанды наркотиков.
    • Квинси в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

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    Источник: Mash

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    Сегодня, 16:32
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +35302

      VVM1964 4 минуты назад

      А что ты видел на этом видео ??? Я видел не истерящего и вымаливающего пощады Промеса, предлагающего взятку, а ДА на повышенных тонах, видимо от возмущения говорящего Промеса, который действительно интересуется за что задержаны его друзья ( они кого-то побили, есть заявление от потерпевших ), интересуется не вымагают ли деньги сотрудники полиции, ... Требует, а не вымаливает, их отпустить... Ну и раз всех отпустили, то по всей вероятности и не было никаких наркотических криминалов... Выеденного яйца это история не стоит !!! Но сейчас найдутся, да уже нашлись те кто потребует "расстрелять всех виновных" !!!)))

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      Рейтинг: +19864

      NewLife 15 минут назад

      Для тех, кто не знает, что это за Mash -автор вброса.
      Из Википедии:
      "В ноябре 2018 года издание «Проект» связывало Telegram-канал Mash с Юрием Ковальчуком, которому тот достался в рамках прекращения сотрудничества с Арамом Габреляновым. Курированием издания с этого момента занимался сын президента «Национальной медиа группы» Кирилла Ковальчука и внучатый племянник Юрия Ковальчука Степан Ковальчук[18][19].

      Как сообщало издание The Insider, бывший главный редактор, директор и совладелец издания Mash Максим Иксанов, жил в доме, принадлежащем Управлению делами президента, расположенном в Москве на улице Трехгорный Вал. В публикации The Insider утверждается, что, согласно выписке из Росреестра, Иксанов проживал в квартире, которая оформлена на

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      Рейтинг: +19864

      NewLife > NewLife 13 минут назад

      его отца Тахира Иксанова — бывшего директора Большого театра. Также, по данным The Insider, Иксанов получал разрешение на передвижение по Москве во время пандемии из администрации президента[20][21]

      0
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      Рейтинг: +19864

      NewLife 21 минуту назад

      Те, кто не держали свечку, не знают, кем и главное когда было снято видео с непонятным звуком, должны будут публично извиниться и признать себя бабушками на скамейке у подъезда.

      0
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      Рейтинг: +35302

      VVM1964 21 минуту назад

      А где кричал и предлагал взятку то ??? !!! Да и первый раз слышал, что бы взятку с криком предлагали ! )))

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      Рейтинг: +19864

      NewLife 24 минуты назад

      Еще несколько таких фейковых вбросов и Бомбардир можно закрывать по закону о СМИ.

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      Рейтинг: +78

      Паровозов 26 минут назад

      Допрыгается и в России дело пришьют.

      1
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      Рейтинг: +1895

      Таврида 26 минут назад

      Привыкли там в своих Нидерландах к беззаконию и коррупции.

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      Рейтинг: +35302

      VVM1964 > Таврида 23 минуты назад

      Хахаха !!! Ну вот насмешил так насмешил !!! ))) Ну в принципе - да !!! У нас самая честная правоохранительная система, самые неподкупные полицейские и чиновники !!! А коррупции в России НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ !!! ))) Аллилуйя !!!

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      Рейтинг: +1978

      lek! 26 минут назад

      ПЗДЦ разоблачение , везде берут и не стеснятся .
      Снимал видимо болельщик другой команды.

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      Рейтинг: +8205

      Томик > lek! 20 минут назад

      Удивительное совпадение. Возможно там гнездо болельщиков команды, которая на днях проиграла?

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      Рейтинг: +8205

      Томик 30 минут назад

      А сколько заплатили за то, чтобы опубликовать видео из отделения полиции? Это другое?

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      Рейтинг: +544

      Romeo 123 34 минуты назад

      Где защитники насильника и просто хряки , кто писал что он не наркоман и не насильник, гражданство ему надо дать?

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      Рейтинг: +35302

      VVM1964 > Romeo 123 19 минут назад

      Ну вы то уже здесь и насилие увидели !!! Кстати про "насильника" - это что-то новенькое !!! )))

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