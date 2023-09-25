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Промес устроил скандал в московском отделении полиции

25 сентября 2023, 15:59
28

Нападающий «Спартака» Квинси Промес устроил скандал в отделении полиции в Москве.

«По нашей информации, нидерландский футболист приехал в один из отделов, когда узнал о задержании своих друзей, – он хотел им помочь. Спортсмен возмущался, кидал претензии сотрудникам и громко скандалил.

При этом товарищей Промеса задержали с подозрением на наркотическое опьянение», – сообщает Mash.

  • Против Квинси в Нидерландах идет уголовный процесс.
  • Футболист обвиняется в нанесении телесных повреждений кузену.
  • Кроме того, его подозревают в помощи в организации контрабанды наркотиков.
  • Квинси в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

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Источник: Mash
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (28)
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ВасяК
1695647058
Опять ***** сплетни кидают!!!Когда же вы успакоетесь???
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ВасяК
1695647131
Б.о.м.ж. это ругательное слово???
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RedMaksim97
1695647323
Алкаша задержали
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Олег-Нек-vkontakte
1695647881
Мужики, сейчас стартовал новый сезон КХЛ! Советую найти старый сервис прогнозов по фразе: «серебряный прогноз» в любом поиске. Работают более 10 лет. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантии на все прогнозы.
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anatolich72
1695648594
Брехня от Газпром медиа.
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JTherry
1695653255
одни пи.до.расы из госканала Mash по заказу Алёши печатают, а другие - читают и возмущаются... видос годичной давности, там нет никаких намеков на взятку, но шум поднять перед матчем с Крыльями - "святое" дело для грязных помоечных бом.жей... бом.жи и проигрывать не умеют, и вести себя не умеют, чуть что - грязную писульку в медиа, благо, руководитель - одна и та же "немытая" морда... за такие кренделя в порядочных домах дают канделябром по морде..!!!
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Андреич
1695669489
Вспомнился Суходрищев в исполнении Олега Павловича Табакова: - А ну, не трожь ментов наших!
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АКС-74У
1695671468
Жаль, друзей Промеса не показали, интересно было бы посмотреть, каковы они.
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