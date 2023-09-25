Промес устроил скандал в московском отделении полиции

Нападающий «Спартака» Квинси Промес устроил скандал в отделении полиции в Москве.

«По нашей информации, нидерландский футболист приехал в один из отделов, когда узнал о задержании своих друзей, – он хотел им помочь. Спортсмен возмущался, кидал претензии сотрудникам и громко скандалил.

При этом товарищей Промеса задержали с подозрением на наркотическое опьянение», – сообщает Mash.