Промес устроил скандал в московском отделении полиции

Нападающий «Спартака» Квинси Промес устроил скандал в отделении полиции в Москве.
«По нашей информации, нидерландский футболист приехал в один из отделов, когда узнал о задержании своих друзей, – он хотел им помочь. Спортсмен возмущался, кидал претензии сотрудникам и громко скандалил.
При этом товарищей Промеса задержали с подозрением на наркотическое опьянение», – сообщает Mash.
- Против Квинси в Нидерландах идет уголовный процесс.
- Футболист обвиняется в нанесении телесных повреждений кузену.
- Кроме того, его подозревают в помощи в организации контрабанды наркотиков.
- Квинси в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
Источник: Mash