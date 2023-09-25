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    Промес устроил скандал в московском отделении полиции

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес устроил скандал в отделении полиции в Москве.

    «По нашей информации, нидерландский футболист приехал в один из отделов, когда узнал о задержании своих друзей, – он хотел им помочь. Спортсмен возмущался, кидал претензии сотрудникам и громко скандалил.

    При этом товарищей Промеса задержали с подозрением на наркотическое опьянение», – сообщает Mash.

    • Против Квинси в Нидерландах идет уголовный процесс.
    • Футболист обвиняется в нанесении телесных повреждений кузену.
    • Кроме того, его подозревают в помощи в организации контрабанды наркотиков.
    • Квинси в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

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    Источник: Mash

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5120

      Бомбардиръ 43 минуты назад

      Видео от того же Mashа:
      https://vk.com/feed?z=video-112510789_456327046%2F296ddc2901cec8931a%2Fpl_post_-112510789_9523496

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      Рейтинг: +4224

      anatolich72 43 минуты назад

      Брехня от Газпром медиа.

      1
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      Рейтинг: +6354

      fakeid > anatolich72 33 минуты назад

      какие же всё-таки рылы тупые, в который раз убеждаюсь. дебоширит зулус - но это вброс от газпрома, по версии дцп-шника из тарасовки. видео выше посмотри, потом визжи.

      1
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      Рейтинг: +4224

      anatolich72 > fakeid 29 минут назад

      Повылазили из под шконок после вчерашнего, кудахтать начали.

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      Рейтинг: +19982

      ilichkadr > fakeid 26 минут назад

      Этож хряковское отродье, которым, "Хоть ссы в глаза — все божья роса".

      1
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      Рейтинг: +10

      Олег-Нек-vkontakte 55 минут назад

      Мужики, сейчас стартовал новый сезон КХЛ! Советую найти старый сервис прогнозов по фразе: «серебряный прогноз» в любом поиске. Работают более 10 лет. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантии на все прогнозы.

      0
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      Рейтинг: +402

      RedMaksim97 1 час назад

      Алкаша задержали

      0
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      Рейтинг: +1280

      ВасяК 1 час назад

      Б.о.м.ж. это ругательное слово???

      0
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      Рейтинг: +402

      RedMaksim97 > ВасяК 1 час назад

      А при чём тут БО*Ж? Или у тебя паранойя?

      1
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      Рейтинг: +1280

      ВасяК 1 час назад

      Опять ***** сплетни кидают!!!Когда же вы успакоетесь???

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      Рейтинг: +35302

      VVM1964 > ВасяК 1 час назад

      От Абаскаля на время отстали - 3 победы подряд, вроде как особо не за что, так взялись за Промеса, кто следующий ??? Чем выше будет Спартак подниматься по турнирной таблице, тем больше будут выискивать "скандалов" и слухов и раздувать их !!! (((

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      Рейтинг: +19982

      ilichkadr > VVM1964 11 минут назад

      Не хрен по отделам полиции шастать, выяснять отношения.

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      Рейтинг: +4392

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Осужденный уголовник Свинси Промяс кидает понты в ментовке, пытаясь отмазать своих распространителей наркодилеров. Скоро второй срок корячится в Голландии, а там глядишь и первый откроют в России. Гыгыгы

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      Рейтинг: +4224

      anatolich72 > ПалкоВводецъ (returned) 58 минут назад

      Уймись рукожоп, обтекай после вчерашнего, а то вылез из под шконки.

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