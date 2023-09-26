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  • Алаев назвал условие возвращения России в европейский футбол

Алаев назвал условие возвращения России в европейский футбол

26 сентября 2023, 10:59
2

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о бане российского футбола.

– Как вы поняли однозначное заявление Чеферина о том, что пока идет СВО, Россия не вернется в международный футбол?

– Не готов комментировать заявление, которое я не слышал и из издания, название которого слышу первый раз.

– Ваша точка зрения?

– Я уверен, – пока идет СВО, в европейском футболе мы играть не будем. Здесь соглашусь с Вячеславом Ивановичем (Колосковым), это суровая правда жизни.

Имея определенный опыт, понимание процессов изнутри, не вижу вариантов, что мы начнем играть с европейскими командами, пока идет СВО.

– В чем причина?

– Политическое давление. Все помним историю стыковых матчей ЧМ-2022, товарищеского матча с Боснией. Не вижу, как это может поменяться. При этом хотел бы ошибиться.

  • Россия уже полтора года отстранена от еврокубков.
  • Национальная команда играет только товарищеские матчи.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Алаев Александр
Комментарии (2)
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Damir07
1695718547
Вам в лицо сказали что пока СВО будет то н кого ни куда не вернут ты думаешь что то новое открыл Вас из за этого и выкинули ото всю это было логично пока не закончиться ни куда ни кого не вернут
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ivany4
1695722857
Какой ты президент. Заявлению Чеферина уже 1,5 недели, а ты все ничего не видел и не слышал.))) Чем вы там занимаетесь?? Азия намекнула на переход в ее структуру. И клубам разрядка и сборной какая никакая подмога.
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