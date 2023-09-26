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    • Алаев назвал условие возвращения России в европейский футбол

    Алаев назвал условие возвращения России в европейский футбол

    Президент РПЛ Александр Алаев высказался о бане российского футбола.

    – Как вы поняли однозначное заявление Чеферина о том, что пока идет СВО, Россия не вернется в международный футбол?

    – Не готов комментировать заявление, которое я не слышал и из издания, название которого слышу первый раз.

    – Ваша точка зрения?

    – Я уверен, – пока идет СВО, в европейском футболе мы играть не будем. Здесь соглашусь с Вячеславом Ивановичем (Колосковым), это суровая правда жизни.

    Имея определенный опыт, понимание процессов изнутри, не вижу вариантов, что мы начнем играть с европейскими командами, пока идет СВО.

    – В чем причина?

    – Политическое давление. Все помним историю стыковых матчей ЧМ-2022, товарищеского матча с Боснией. Не вижу, как это может поменяться. При этом хотел бы ошибиться.

    • Россия уже полтора года отстранена от еврокубков.
    • Национальная команда играет только товарищеские матчи.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11775

      ivany4 1 час назад

      Какой ты президент. Заявлению Чеферина уже 1,5 недели, а ты все ничего не видел и не слышал.)))
      Чем вы там занимаетесь?? Азия намекнула на переход в ее структуру. И клубам разрядка и сборной какая никакая подмога.

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      Рейтинг: +576

      Damir07 2 часа назад

      Вам в лицо сказали что пока СВО будет то н кого ни куда не вернут ты думаешь что то новое открыл
      Вас из за этого и выкинули ото всю это было логично пока не закончиться ни куда ни кого не вернут

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