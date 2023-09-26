Алаев назвал условие возвращения России в европейский футбол

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о бане российского футбола.

– Как вы поняли однозначное заявление Чеферина о том, что пока идет СВО, Россия не вернется в международный футбол?

– Не готов комментировать заявление, которое я не слышал и из издания, название которого слышу первый раз.

– Ваша точка зрения?

– Я уверен, – пока идет СВО, в европейском футболе мы играть не будем. Здесь соглашусь с Вячеславом Ивановичем (Колосковым), это суровая правда жизни.

Имея определенный опыт, понимание процессов изнутри, не вижу вариантов, что мы начнем играть с европейскими командами, пока идет СВО.

– В чем причина?

– Политическое давление. Все помним историю стыковых матчей ЧМ-2022, товарищеского матча с Боснией. Не вижу, как это может поменяться. При этом хотел бы ошибиться.