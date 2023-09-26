Алаев назвал условие возвращения России в европейский футбол

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о бане российского футбола.
– Как вы поняли однозначное заявление Чеферина о том, что пока идет СВО, Россия не вернется в международный футбол?
– Не готов комментировать заявление, которое я не слышал и из издания, название которого слышу первый раз.
– Ваша точка зрения?
– Я уверен, – пока идет СВО, в европейском футболе мы играть не будем. Здесь соглашусь с Вячеславом Ивановичем (Колосковым), это суровая правда жизни.
Имея определенный опыт, понимание процессов изнутри, не вижу вариантов, что мы начнем играть с европейскими командами, пока идет СВО.
– В чем причина?
– Политическое давление. Все помним историю стыковых матчей ЧМ-2022, товарищеского матча с Боснией. Не вижу, как это может поменяться. При этом хотел бы ошибиться.
- Россия уже полтора года отстранена от еврокубков.
- Национальная команда играет только товарищеские матчи.