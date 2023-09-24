Во вторник, 26 сентября, состоится матч «Ювентус» – «Лечче». Начало игры запланировано на 21:45 по московскому времени.

«Ювентус»

Туринцы, умудрившиеся в минувшем туре уступить скромному «Сассуоло», тем не менее, идут в верхней части турнирной таблице. В активе команды 10 очков, и она располагается на четвертом месте. Туринцы выиграли три встречи, еще по разу сыграли вничью и потерпели поражение. Команда наколотила 11 голов и пропустила 6 мячей.

«Лечче»

Команда здорово стартовала в чемпионате страны, что отражается на ее турнирном положении. «Лечче» имеет в своем активе 11 очков, 8 забитых и 4 пропущенных мяча. Команда занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидера на четыре балла. Отметим, что «Лечче» не проигрывал в этом розыгрыше Серии А – три победы и две ничьи.

Факты

История противостояния команд насчитывает 42 матча, в которых 28 раза побеждал «Ювентус», а 4 раза победу праздновали футболисты «Лечче».

Наш прогноз на игру

Несмотря на фиаско в прошлом туре, именно «Ювентус» выглядит фаворитом этой встречи. Наш прогноз – победа «Ювентуса» (1.61).