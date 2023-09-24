Аршавин назвал лучшего игрока РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин выделил сильнейшего игрока чемпионата России.
«Зенит» более надeжно стал играть в обороне. Когда в нападении вдвоeм стали играть Матео Кассьерра и Иван Сергеев, то петербуржцы стали опаснее играть в нападении. Конечно, Вендел после возвращения внeс большой вклад, думаю, что на данный момент он является лучшим игроком чемпионата», – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».
- У Вендела в сезоне РПЛ 6 матчей, 2 гола, 2 ассиста.
- Он стоит 24 миллиона евро – максимум в РПЛ.
- Вендел пропустил все летние сборы.
Источник: «Чемпионат»