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    Аршавин назвал лучшего игрока РПЛ

    Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин выделил сильнейшего игрока чемпионата России.

    «Зенит» более надeжно стал играть в обороне. Когда в нападении вдвоeм стали играть Матео Кассьерра и Иван Сергеев, то петербуржцы стали опаснее играть в нападении. Конечно, Вендел после возвращения внeс большой вклад, думаю, что на данный момент он является лучшим игроком чемпионата», – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • У Вендела в сезоне РПЛ 6 матчей, 2 гола, 2 ассиста.
    • Он стоит 24 миллиона евро – максимум в РПЛ.
    • Вендел пропустил все летние сборы.

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    Источник: «Чемпионат»

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