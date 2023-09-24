Аршавин назвал лучшего игрока РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин выделил сильнейшего игрока чемпионата России.

«Зенит» более надeжно стал играть в обороне. Когда в нападении вдвоeм стали играть Матео Кассьерра и Иван Сергеев, то петербуржцы стали опаснее играть в нападении. Конечно, Вендел после возвращения внeс большой вклад, думаю, что на данный момент он является лучшим игроком чемпионата», – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».