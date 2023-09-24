Стало известно рабочее название фильма про Черенкова – премьера может состояться на стадионе «Спартака»

Генеральный продюсер продюсерского центра «Сделано в «Дело» Сергей Шишкарев рассказал о ходе съемок фильма про Федора Черенкова. Рабочее название ленты – «Федя. Народный футболист».

«Сняли две трети, мне как раз прислали кадры из раздевалки «Спартака» после победы над «Зенитом» и из кабинета руководителя Федерации футбола СССР. Экватор пройден, начали снимать последнюю треть. Те кадры, которые я видел, впечатляют. Очень нравится Николай Фоменко в роли Константина Ивановича Бескова.

Ребята идут по календарному плану – завершение съемок, насколько помню, 27 октября. После этого будет монтажный период. Закончить планируем к осени следующего года и выпустить в прокат. У меня есть идея сделать премьеру на стадионе «Спартака» – установить партер и пригласить всех желающих. С учетом сидячих мест, думаю, 40-50 тысяч можно будет собрать.

Точная дата премьеры? Будем смотреть по календарю. Хотелось бы совместить с какими-то крупными футбольными событиями. Как идея – просмотр, перетекающий в матч, или наоборот. Хотелось бы, чтобы это было ярко, на всю страну«, – сказал Шишкарев.