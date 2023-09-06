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    • Появилось фото актера Фоменко в образе Бескова в кино про Черенкова

    Появилось фото актера Фоменко в образе Бескова в кино про Черенкова

    Продолжаются съемки художественного фильма про бывшего игрока «Спартака» Федора Черенкова.

    Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков выложил, как выглядит актер Николай Фоменко в образе Константина Бескова.

    «Большой актер. Просто нет слов», – написал Казаков.

    • Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет.
    • В составе «Спартака» он трижды брал чемпионат СССР, а также один раз – чемпионат России.
    • Всего за «Спартак» Черенков провел более 400 матчей.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +6499

      subbotaspartak 4 часа назад

      А как можно снять Черенкова на поле? Даже 100% похожего...
      Это тебе не съёмки в космосе...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +164

      Купа Купыч 6 часов назад

      А лохматый блондин, Шавло?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1863

      gor77 10 часов назад

      Понятно, что вопрос не здесь надо размещать, но всё-таки.
      Почему же так мало снимают фильмы о спортсменах и спорте вообще???
      Любой сможет около десятка таких фильмов перечислить. А ведь сколько удивительных человеческих и спортивных историй именно в нашей стране есть!
      То, что один "спортивный телеканал" наснимал этого очень мало. Очень мало.

      1
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      ...
      Рейтинг: +7281

      sochi-2013 > gor77 8 часов назад

      Более уместно, чем МНОГИЕ вы.....ы бомбардира.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11630

      ivany4 10 часов назад

      А ведь похож.
      Надо его на одну игру рядом с Абаскалем посадить на лавку, на удачу. А дальше как пойдет.))

      3
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      ...
      Рейтинг: +1491

      SLADE2019 > ivany4 10 часов назад

      Вот что современные гримеры сделать могут. Не ожидал, что будет так похож.

      2
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      Рейтинг: +1491

      SLADE2019 > ivany4 10 часов назад

      Насчет посадить на лавку, на удачу, наверное не стоит. Бесков же на трибуне сидеть любил.

      1
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      Рейтинг: +11630

      ivany4 > SLADE2019 10 часов назад

      Думаю футбола не получится, если посадить на трибуну. Будет стоять очередь за фото и афтографом.))

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      Рейтинг: +7281

      sochi-2013 > SLADE2019 8 часов назад

      Чему удивляться? Из Безрукова Высоцкого сделали один-в-один.

      1
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      Рейтинг: +11761

      "supermax" > sochi-2013 7 часов назад

      да..там Высоцкий достоверен на столько, на сколько это вообще возможно при помощи грима

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