Появилось фото актера Фоменко в образе Бескова в кино про Черенкова

А как можно снять Черенкова на поле? Даже 100% похожего...
Это тебе не съёмки в космосе...
Продолжаются съемки художественного фильма про бывшего игрока «Спартака» Федора Черенкова.
Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков выложил, как выглядит актер Николай Фоменко в образе Константина Бескова.
«Большой актер. Просто нет слов», – написал Казаков.
- Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет.
- В составе «Спартака» он трижды брал чемпионат СССР, а также один раз – чемпионат России.
- Всего за «Спартак» Черенков провел более 400 матчей.