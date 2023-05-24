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  • Стало известно, кто сыграет Бескова и Старостина в фильме про Черенкова

Стало известно, кто сыграет Бескова и Старостина в фильме про Черенкова

24 мая 2023, 08:37
10

Генеральный продюсер продюсерского центра «Сделано в «Дело» Сергей Шишкарев рассказал о подготовке художественного фильма об экс-спартаковце Федоре Черенкове.

«Особое внимание мы придаем исторической значимости. Съемки начинаются в июле, закончить планируем в сентябре. Некоторые съемки будут проходить в Белоруссии.

Что касается финансовой составляющей, то часть денег на фильм будет предоставлена из собственных средств. Также планируем подать заявку на конкурс Фонда кино. Надеемся, что получим грант. Оставлю интригу, кто будет играть Черенкова.

Дублером Федора Черенкова будет бывший игрок сборной России Роман Воробьев. В фильме также будут показаны Николай Старостин, Константин Бесков, Ринат Дасаев и другие. Николай Фоменко сыграет роль Бескова, а Борис Щербаков – Старостина», – сказал Шишкарев.

  • Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет.
  • В составе «Спартака» он трижды брал чемпионат СССР, а также один раз – чемпионат России.
  • Всего за «Спартак» Черенков провел более 400 матчей.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (10)
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JTherry
1684910747
весьма странный кастинг на роли Старостина и Бескова... только бы сама фактура фильма не подкачала... и не надо на роль Черенкова приглашать Безрукова...)
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Марк Аврелий!
1684913037
У Ьескова был аккуратный нос, а Фоменко огромный шнобель!
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Опорник84
1684915852
Фёдор Фёдорович не экс - Спартаковец. Он вечный Спартаковец.
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Дядя Серёжа
1684919443
У меня скульптурка Черенкова 25 см, девочка художник из Питера подарила. Померла от рака в 28 лет...
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Plyash
1684921758
Будем надеяться,если кто смотрел,что гримёры будут под стать спецам,снявшим сериал про Муслима Магомаева - высший пилотаж!!!Один в один. Про Песняров сериал - Мулявина тоже не хило сделали. С Федей будет сложнее,с его детской,честной,скромной улыбкой и неповторимым дриблингом,хитрющим пасом.Да уж,задачка не из простых.Удачи создателям.
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