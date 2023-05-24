Стало известно, кто сыграет Бескова и Старостина в фильме про Черенкова

Генеральный продюсер продюсерского центра «Сделано в «Дело» Сергей Шишкарев рассказал о подготовке художественного фильма об экс-спартаковце Федоре Черенкове.

«Особое внимание мы придаем исторической значимости. Съемки начинаются в июле, закончить планируем в сентябре. Некоторые съемки будут проходить в Белоруссии.

Что касается финансовой составляющей, то часть денег на фильм будет предоставлена из собственных средств. Также планируем подать заявку на конкурс Фонда кино. Надеемся, что получим грант. Оставлю интригу, кто будет играть Черенкова.

Дублером Федора Черенкова будет бывший игрок сборной России Роман Воробьев. В фильме также будут показаны Николай Старостин, Константин Бесков, Ринат Дасаев и другие. Николай Фоменко сыграет роль Бескова, а Борис Щербаков – Старостина», – сказал Шишкарев.