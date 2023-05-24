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    • Стало известно, кто сыграет Бескова и Старостина в фильме про Черенкова

    Стало известно, кто сыграет Бескова и Старостина в фильме про Черенкова

    Генеральный продюсер продюсерского центра «Сделано в «Дело» Сергей Шишкарев рассказал о подготовке художественного фильма об экс-спартаковце Федоре Черенкове.

    «Особое внимание мы придаем исторической значимости. Съемки начинаются в июле, закончить планируем в сентябре. Некоторые съемки будут проходить в Белоруссии.

    Что касается финансовой составляющей, то часть денег на фильм будет предоставлена из собственных средств. Также планируем подать заявку на конкурс Фонда кино. Надеемся, что получим грант. Оставлю интригу, кто будет играть Черенкова.

    Дублером Федора Черенкова будет бывший игрок сборной России Роман Воробьев. В фильме также будут показаны Николай Старостин, Константин Бесков, Ринат Дасаев и другие. Николай Фоменко сыграет роль Бескова, а Борис Щербаков – Старостина», – сказал Шишкарев.

    • Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет.
    • В составе «Спартака» он трижды брал чемпионат СССР, а также один раз – чемпионат России.
    • Всего за «Спартак» Черенков провел более 400 матчей.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 08:37
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +14619

      playsh 4 минуты назад

      Будем надеяться,если кто смотрел,что гримёры будут под стать спецам,снявшим сериал про Муслима Магомаева - высший пилотаж!!!Один в один.
      Про Песняров сериал - Мулявина тоже не хило сделали.
      С Федей будет сложнее,с его детской,честной,скромной улыбкой и неповторимым дриблингом,хитрющим пасом.Да уж,задачка не из простых.Удачи создателям.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Дядя Серёжа 43 минуты назад

      У меня скульптурка Черенкова 25 см, девочка художник из Питера подарила. Померла от рака в 28 лет...

      1
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      Рейтинг: +5823

      Дядя Серёжа > Дядя Серёжа 41 минуту назад

      Не хочется смотреть кино про тех, кого видел живым, жал руку...

      0
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      Рейтинг: +3388

      Опорник84 1 час назад

      Фёдор Фёдорович не экс - Спартаковец. Он вечный Спартаковец.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29777

      JTherry > Опорник84 1 час назад

      очень верно подмечено про Черенкова - вечного Спартаковца..! на Р-спорте бом.жи работают, вроде "вечного пионЭра" Журавеля-лизблюда...

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      Рейтинг: +278

      Марк Аврелий! 2 часа назад

      У Ьескова был аккуратный нос, а Фоменко огромный шнобель!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5823

      Дядя Серёжа > Марк Аврелий! 2 часа назад

      Они комедию снимают?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29777

      JTherry 3 часа назад

      весьма странный кастинг на роли Старостина и Бескова... только бы сама фактура фильма не подкачала... и не надо на роль Черенкова приглашать Безрукова...)

      3
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      Рейтинг: +5823

      Дядя Серёжа > JTherry 2 часа назад

      Наверно Петров, они все скоро на одно лицо

      0
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