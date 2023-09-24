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    • «Пари НН» – «Оренбург»: прогноз на матч 9 тура РПЛ, 24 сентября

    «Пари НН» – «Оренбург»: прогноз на матч 9 тура РПЛ, 24 сентября

    В воскресенье, 24 сентября, состоится матч «Пари НН» – «Оренбург». Начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.

    «Пари НН»

    Нижегородцы идут на 9 месте в турнирной таблице. Команда набрала 11 очков, одержав три победы, дважды сыграв вничью, и потерпев три поражения. При этом подопечные Юрана идут на довольно комфортном расстоянии от зоны стыковых матчей – четыре очка, но при этом на такое количество баллов отстают от пятерки лидеров.

    «Оренбург»

    Оренбуржцы идут на 11 месте, имея в своем активе 8 очков. Команда близка к зоне стыковых матчей, опережая 13-ю «Балтику» на один балл. «Оренбург» в нынешнем розыгрыше РПЛ наколотил 9, а пропустил 13 голов. Команда по два раза выиграла, сыграла вничью, а также потерпела четыре поражения.

    Факты

    В семи очных встречах команд шесть раз побеждал «Оренбург».

    Наш прогноз на игру

    На наш взгляд, у обоих команд примерно равные шансы на победу, однако за счет фактора домашнего поля нижегородцы ближе к успеху. Наш прогноз – победа «Пари НН» (2.72).

    Источник: Бомбардир

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