В воскресенье, 24 сентября, состоится матч «Пари НН» – «Оренбург». Начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.
«Пари НН»
Нижегородцы идут на 9 месте в турнирной таблице. Команда набрала 11 очков, одержав три победы, дважды сыграв вничью, и потерпев три поражения. При этом подопечные Юрана идут на довольно комфортном расстоянии от зоны стыковых матчей – четыре очка, но при этом на такое количество баллов отстают от пятерки лидеров.
«Оренбург»
Оренбуржцы идут на 11 месте, имея в своем активе 8 очков. Команда близка к зоне стыковых матчей, опережая 13-ю «Балтику» на один балл. «Оренбург» в нынешнем розыгрыше РПЛ наколотил 9, а пропустил 13 голов. Команда по два раза выиграла, сыграла вничью, а также потерпела четыре поражения.
Факты
В семи очных встречах команд шесть раз побеждал «Оренбург».
Наш прогноз на игру
На наш взгляд, у обоих команд примерно равные шансы на победу, однако за счет фактора домашнего поля нижегородцы ближе к успеху. Наш прогноз – победа «Пари НН» (2.72).