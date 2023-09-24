В воскресенье, 24 сентября, состоится матч «Пари НН» – «Оренбург». Начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.

«Пари НН»

Нижегородцы идут на 9 месте в турнирной таблице. Команда набрала 11 очков, одержав три победы, дважды сыграв вничью, и потерпев три поражения. При этом подопечные Юрана идут на довольно комфортном расстоянии от зоны стыковых матчей – четыре очка, но при этом на такое количество баллов отстают от пятерки лидеров.

«Оренбург»

Оренбуржцы идут на 11 месте, имея в своем активе 8 очков. Команда близка к зоне стыковых матчей, опережая 13-ю «Балтику» на один балл. «Оренбург» в нынешнем розыгрыше РПЛ наколотил 9, а пропустил 13 голов. Команда по два раза выиграла, сыграла вничью, а также потерпела четыре поражения.

Факты

В семи очных встречах команд шесть раз побеждал «Оренбург».

Наш прогноз на игру

На наш взгляд, у обоих команд примерно равные шансы на победу, однако за счет фактора домашнего поля нижегородцы ближе к успеху. Наш прогноз – победа «Пари НН» (2.72).