Соболев обратился к фанатам «Спартака» после победы над «Динамо»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев обратился к болельщикам после победы над «Динамо» в 9-м туре РПЛ (1:0).

У Соболева ассист.

«Спартак» отстает от 1-го места на 2 очка.

Впереди у команды матч с «Крыльями Советов» – бывшей командой Соболева.

«Красно-белые, снова я с вами, снова победа в дерби над «Динамо». Всем спасибо за поддержку сегодня, была великолепная поддержка, столько народу было. Каждому огромное спасибо! Хотел бы сказать про свою голевую – так получилось, что бил по воротам, но попал в Тео Бонгонда. Ещe раз всех с победой, Москва – красно-белая!» – сказал Соболев.