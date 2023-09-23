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    • Соболев обратился к фанатам «Спартака» после победы над «Динамо»

    Соболев обратился к фанатам «Спартака» после победы над «Динамо»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев обратился к болельщикам после победы над «Динамо» в 9-м туре РПЛ (1:0).

    • У Соболева ассист.
    • «Спартак» отстает от 1-го места на 2 очка.
    • Впереди у команды матч с «Крыльями Советов» – бывшей командой Соболева.

    «Красно-белые, снова я с вами, снова победа в дерби над «Динамо». Всем спасибо за поддержку сегодня, была великолепная поддержка, столько народу было. Каждому огромное спасибо! Хотел бы сказать про свою голевую – так получилось, что бил по воротам, но попал в Тео Бонгонда. Ещe раз всех с победой, Москва – красно-белая!» – сказал Соболев.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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