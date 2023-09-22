Опубликован зарлпатный квиток Тевеса в «Манчестер Сити» – изучаем цифры

В сеть слили один из зарплатных квитков Карлоса Тевеса времен выступления за «Манчестер Сити». Документ датирован 2010 годом.

В квитке указана недельная «грязная» зарплата Тевеса – 720 тысяч фунтов стерлингов. Помимо этого ему компенсировали аренду жилья – 20 тысяч в неделю.

300 тысяч от зарплаты уходили в виде налогов. 8 тысяч – сумма на страхование.

Из зарплаты Тевеса также вычтены 195 фунтов за билеты (вероятно, которые были отданы друзьям или родственникам). Также фигурирует штраф от FA в размере 24 фунтов.

Таким образом, чистая зарплата Тевеса в неделю была 408 тысяч фунтов.