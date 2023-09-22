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    • Опубликован зарлпатный квиток Тевеса в «Манчестер Сити» – изучаем цифры

    Опубликован зарлпатный квиток Тевеса в «Манчестер Сити» – изучаем цифры

    В сеть слили один из зарплатных квитков Карлоса Тевеса времен выступления за «Манчестер Сити». Документ датирован 2010 годом.

    В квитке указана недельная «грязная» зарплата Тевеса – 720 тысяч фунтов стерлингов. Помимо этого ему компенсировали аренду жилья – 20 тысяч в неделю.

    300 тысяч от зарплаты уходили в виде налогов. 8 тысяч – сумма на страхование.

    Из зарплаты Тевеса также вычтены 195 фунтов за билеты (вероятно, которые были отданы друзьям или родственникам). Также фигурирует штраф от FA в размере 24 фунтов.

    Таким образом, чистая зарплата Тевеса в неделю была 408 тысяч фунтов.

    • «Манчестер Сити» купил аргентинца в 2009 году у «Вест Хэма» за 29 миллионов евро.
    • Тевес провел на «Этихаде» 4 года.
    • Сейчас он тренирует аргентинский «Индепендьенте».

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    Источник: Sports.ru

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