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    Ловчев: «Мне понятно, почему Абаскаль бесится на бровке»

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о проблеме затягивания времени в матчах РПЛ и реакции на это главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

    «Я вижу, что Абаскаль бесится, когда его футболисты ищут варианты «поперек-назад» – это заметно по его жестам и по эмоциям, когда идут такие передачи. Это здорово, это довольно сильно отличается от футбола, к которому мы привыкли в РПЛ.

    Но я бы хотел обратить внимание на вопрос с судейством. Уже говорил, что, с одной стороны, единоборства стали судить несколько иначе – дают не то что бороться, а дают хлестать по ногам. То, что дают бороться – хорошо, все, что дальше – ведет к стычкам и дракам.

    Есть и другой момент – затяжка времени. И так бегают небыстро, но раз за разом я вижу одну и ту же картину – после единоборства кто-то падает, долго лежит, пауза...

    Вратарь вводит мяч в игру – пауза на минуту-полторы. Понимаю, что после истории с датчанином на Евро два года назад арбитры очень внимательно следят за здоровьем игроком, но судьи тоже не посторонние люди, они понимают, где рисуют, а где действительно есть риски.

    А то чуть по волосам задели – человек падает, начинаются паузы. Не случайно пошли разговоры о том, что надо вводить чистое время. И именно вот из-за этого.

    И когда на ЧМ-2022 стали добавлять по 10+ минут, это было правильно – игроки понимали, что все равно будут доигрывать столько, на сколько тянули время.

    И когда Абаскаль бесится на бровке, мне понятна причина этого – он постоянно показывает на часы, потому что время тянут», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Сегодня, 14:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1302

      Krics 17 минут назад

      По мне ВАР, должен рассматривать симуляцию и затяжку времени,ихмо.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6258

      Питерский князь 23 минуты назад

      Мясные, по началу деферамбы ему пели, теперь не знают, как от него избавится.
      Крысы сектанские. Все бегут с корабля.

      0
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      Рейтинг: +1826

      Спартач80 > Питерский князь 9 минут назад

      Мы не знаем, как от тебя избавиться. Может ты всё-таки петлю накинешь, порадуешь всех вокруг? А мы уж договоримся, чтобы это в главных новостях Бомбардира!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4092

      шахта Заполярная > Питерский князь 9 минут назад

      Ты хоть о чем написал кот помой ный

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3284

      alefreddy 49 минут назад

      критика понятная но Газпрем всем рулит

      0
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      Рейтинг: +19794

      NewLife 56 минут назад

      Понятно почему Бомбардир бесится с неадекватными заголовками - наверное, кликов стало не хватать, не помогает даже привлечение такого говна, как провокатор рб спорт.

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      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      алдан2014 57 минут назад

      Что случилось с Ловчевым? Он стал очень умные вещи излагать

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