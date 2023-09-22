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Ловчев: «Мне понятно, почему Абаскаль бесится на бровке»

22 сентября 2023, 14:58
6

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о проблеме затягивания времени в матчах РПЛ и реакции на это главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

«Я вижу, что Абаскаль бесится, когда его футболисты ищут варианты «поперек-назад» – это заметно по его жестам и по эмоциям, когда идут такие передачи. Это здорово, это довольно сильно отличается от футбола, к которому мы привыкли в РПЛ.

Но я бы хотел обратить внимание на вопрос с судейством. Уже говорил, что, с одной стороны, единоборства стали судить несколько иначе – дают не то что бороться, а дают хлестать по ногам. То, что дают бороться – хорошо, все, что дальше – ведет к стычкам и дракам.

Есть и другой момент – затяжка времени. И так бегают небыстро, но раз за разом я вижу одну и ту же картину – после единоборства кто-то падает, долго лежит, пауза...

Вратарь вводит мяч в игру – пауза на минуту-полторы. Понимаю, что после истории с датчанином на Евро два года назад арбитры очень внимательно следят за здоровьем игроком, но судьи тоже не посторонние люди, они понимают, где рисуют, а где действительно есть риски.

А то чуть по волосам задели – человек падает, начинаются паузы. Не случайно пошли разговоры о том, что надо вводить чистое время. И именно вот из-за этого.

И когда на ЧМ-2022 стали добавлять по 10+ минут, это было правильно – игроки понимали, что все равно будут доигрывать столько, на сколько тянули время.

И когда Абаскаль бесится на бровке, мне понятна причина этого – он постоянно показывает на часы, потому что время тянут», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Ловчев Евгений
Комментарии (6)
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алдан2014
1695386561
Что случилось с Ловчевым? Он стал очень умные вещи излагать
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NewLife
1695386629
Понятно почему Бомбардир бесится с неадекватными заголовками - наверное, кликов стало не хватать, не помогает даже привлечение такого говна, как провокатор рб спорт.
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alefreddy
1695387051
критика понятная но Газпрем всем рулит
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Krics
1695388954
По мне ВАР, должен рассматривать симуляцию и затяжку времени,ихмо.
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