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    • Президент «Тоттенхэма» назвал двух тренеров, которых не стоило приглашать в клуб

    Президент «Тоттенхэма» назвал двух тренеров, которых не стоило приглашать в клуб

    Глава «Тоттенхэма» Дэниэл Леви считает ошибочным решение доверить команду сначала Жозе Моуринью, а затем Антонио Конте.

    «Когда мы были близки к победам, было решено изменить стратегию клуба. Новая называлась «приведем трофейного тренера». Мы сделали это дважды, и надо учиться на своих ошибках.

    Моуринью и Конте – отличные тренеры, но, возможно, не для этого клуба. То, как они хотят побеждать, отличается от того, как нам нужно побеждать», – сказал Леви.

    • Моуринью возглавлял «Тоттенхэм» с 2019 по 2021 год, Конте – с 2021 по 2023 год.
    • Лондонцы не выигрывают трофеи с 2008 года.

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    Источник: AS

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    21.09.2023 23:42
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