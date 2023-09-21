Президент «Тоттенхэма» назвал двух тренеров, которых не стоило приглашать в клуб

Глава «Тоттенхэма» Дэниэл Леви считает ошибочным решение доверить команду сначала Жозе Моуринью, а затем Антонио Конте.

«Когда мы были близки к победам, было решено изменить стратегию клуба. Новая называлась «приведем трофейного тренера». Мы сделали это дважды, и надо учиться на своих ошибках.

Моуринью и Конте – отличные тренеры, но, возможно, не для этого клуба. То, как они хотят побеждать, отличается от того, как нам нужно побеждать», – сказал Леви.