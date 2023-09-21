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    • Дюков отреагировал на заявление УЕФА, что Россию не вернут до окончания СВО

    Дюков отреагировал на заявление УЕФА, что Россию не вернут до окончания СВО

    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал слова президента УЕФА Александра Чеферина о том, что Россия вернется в еврофутбол только после окончания СВО.

    «Что касается заявления Чеферина, что российские клубы и сборные будут допущены до соревнований под эгидой УЕФА только после завершения СВО – я никогда не комментирую слова, которые были приведены каким-то изданием, которое я даже не знаю.

    Есть видеозапись ответа, но еe я не смотрел. У нас прямая коммуникация с УЕФА. Если у нас есть какая-то позиция или информация, которую мы хотим донести до УЕФА, то мы сделаем это без посредников и СМИ – ровно как и наоборот.

    Если УЕФА захочет нам что-то сказать, то сделает это без посредников. Наше общение доверительное. Какая-то организация что-то там написала. Такая реакция у меня была», – сказал Дюков.

    • Россия отстранена с февраля 2022 года.
    • При этом российская женская бригада судей получила в этом сентябре назначение на матч женской Лиги наций УЕФА.
    • Сборная России играет только товарищеские матчи с азиатскими и африканскими соперниками.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19936

      ilichkadr 5 минут назад

      "Есть видеозапись ответа, но еe я не смотрел."?
      Посмотри, сделай милость, что или кто мешает!?

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