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  • Дюков отреагировал на заявление УЕФА, что Россию не вернут до окончания СВО

Дюков отреагировал на заявление УЕФА, что Россию не вернут до окончания СВО

21 сентября 2023, 19:02
6

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал слова президента УЕФА Александра Чеферина о том, что Россия вернется в еврофутбол только после окончания СВО.

«Что касается заявления Чеферина, что российские клубы и сборные будут допущены до соревнований под эгидой УЕФА только после завершения СВО – я никогда не комментирую слова, которые были приведены каким-то изданием, которое я даже не знаю.

Есть видеозапись ответа, но еe я не смотрел. У нас прямая коммуникация с УЕФА. Если у нас есть какая-то позиция или информация, которую мы хотим донести до УЕФА, то мы сделаем это без посредников и СМИ – ровно как и наоборот.

Если УЕФА захочет нам что-то сказать, то сделает это без посредников. Наше общение доверительное. Какая-то организация что-то там написала. Такая реакция у меня была», – сказал Дюков.

  • Россия отстранена с февраля 2022 года.
  • При этом российская женская бригада судей получила в этом сентябре назначение на матч женской Лиги наций УЕФА.
  • Сборная России играет только товарищеские матчи с азиатскими и африканскими соперниками.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Комментарии (6)
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ilichkadr
1695314461
"Есть видеозапись ответа, но еe я не смотрел."? Посмотри, сделай милость, что или кто мешает!?
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Давид59
1695315519
У него есть позиция, которую он хочет донести до УЕФА. А по-моему УЕФА это не интересует, у них своя позиция, которая всем известна (кроме Дюкова)
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Persona_non_Grata
1695373935
Позиция называется - "включить дурака"...
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