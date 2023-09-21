Дюков отреагировал на заявление УЕФА, что Россию не вернут до окончания СВО

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал слова президента УЕФА Александра Чеферина о том, что Россия вернется в еврофутбол только после окончания СВО.

«Что касается заявления Чеферина, что российские клубы и сборные будут допущены до соревнований под эгидой УЕФА только после завершения СВО – я никогда не комментирую слова, которые были приведены каким-то изданием, которое я даже не знаю.

Есть видеозапись ответа, но еe я не смотрел. У нас прямая коммуникация с УЕФА. Если у нас есть какая-то позиция или информация, которую мы хотим донести до УЕФА, то мы сделаем это без посредников и СМИ – ровно как и наоборот.

Если УЕФА захочет нам что-то сказать, то сделает это без посредников. Наше общение доверительное. Какая-то организация что-то там написала. Такая реакция у меня была», – сказал Дюков.