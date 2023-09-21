Дюков допустил переход России из УЕФА в Азию

Президент РФС Александр Дюков оценил возможность перехода России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Если говорить про переход в Азиатскую конфедерацию, такая возможность есть. Мы держим еe в уме. Мы должны понимать, что для нас важно через какое-то время начать участвовать в официальных матчах.

На данный момент ведeм переговоры с УЕФА. Повторюсь, что вариант с Азиатской конфедерацией существует», – сказал Дюков.