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    Дюков допустил переход России из УЕФА в Азию

    Президент РФС Александр Дюков оценил возможность перехода России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «Если говорить про переход в Азиатскую конфедерацию, такая возможность есть. Мы держим еe в уме. Мы должны понимать, что для нас важно через какое-то время начать участвовать в официальных матчах.

    На данный момент ведeм переговоры с УЕФА. Повторюсь, что вариант с Азиатской конфедерацией существует», – сказал Дюков.

    • Российские команды отстранены с 28 февраля 2022 года.
    • Это решение ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14952

      Skull_Boy 35 минут назад

      Да закройся уже терпила

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      Рейтинг: +6305

      AtticusFinch 57 минут назад

      Там тоже откажутся с нами играть и что дальше? в Африку?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24464

      Persona_non_Grata > AtticusFinch 27 минут назад

      Думаю, что надо сразу в Африку, тем более что вектор сотрудничества уже ТУДА перемещается, в Азии нас как-то не особо "горячо принимают" ...

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      Рейтинг: +2965

      волчарик 1 час назад

      Да может уже хватит из людей дураков делать.Азиатская конфедерация также как и УЕФА подчиняется ФИФА(ПРО ПОЛИТИКУ НИ СЛОВА).

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