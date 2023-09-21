Черчесов назвал требования к своему будущему клубу

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, какие требования он будет предъявлять к своему будущему клубу.

– У вас есть определенная планка требований по поводу возможной следующей работы?

– Часто мне этот вопрос задают. Я как‑то не сижу около телефона, кто когда позвонит. Есть интерес, есть вопрос, есть встреча, когда они случаются. И начинаешь обсуждать.

Вот я пример привел. Я понимаю, что есть клуб «Ференцварош», но я же не думал, что я там окажусь. Позвонили, прилетели, пообщались, наметили точки соприкосновения, нашли, что они хотят и как.

Сегодня определенная команда может быть на восьмом месте, а если есть потенциал роста и понимание того, что они хотят и как, тогда можно всe что угодно делать, потому что всe делают люди.

– То есть вас это не смущает?

– Меня не смущает. Главное не где и за сколько, а самое главное, с кем и что именно делать. Потому что иногда, общаясь, не стану называть с кем, с топ‑клубами или еще с кем‑то, вижу, что они сами не знают, чего хотят.

А это сложно – решать какие‑то задачи, если тебе конкретно их не ставят и ты не видишь пути их выполнения.