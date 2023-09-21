Адамов назвал мечту любого российского футболиста

Надо как в Англии сделать. Отыграл минимум 30% времени за сезон и только тогда чемпион. А то понаберут по объявлению.
Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов, права на которого принадлежат «Зениту», оценил период карьеры в петербургском клубе.
– Там за полтора года ты сыграл всего 20 матчей – в среднем по 30 минут. Почему так мало?
– Это решение тренера. В тех играх, в которых я выходил, выкладывался полностью и старался выглядеть хорошо.
– Твоя история, к сожалению, похожа на историю большинства молодых российских игроков, приезжающих в «Зенит»: практически не играют, но получают очень хорошие деньги. Давай на чистоту – финансы играли главную роль в трансфере?
– В «Зените» очень серьезная конкуренция, и каждый молодой игрок должен быть к этому готов и работать на максимуме. Но почему-то все любят говорить о деньгах, когда молодой игрок переходит в «Зенит».
Только Всевышний видит, что у меня на душе на самом деле. Деньги никогда не были для меня на первом месте.
«Урал» предлагал очень хороший контракт, в «Локомотиве» давали примерно те же условия, что и в Питере. Мнение, что я приехал в «Зенит» из-за денег – полный бред.
– Почему тогда выбрал «Зенит»? Спрос на тебя наверняка был не только от них с «Локо».
– Побывать в «Зените» – мечта любого российского игрока. Люди профессионально играют в футбол, чтобы оказаться в лучшей команде, стать чемпионом.
Если хочешь играть просто так, можешь всю жизнь провести в средних командах без задач. Играть в «Зените», тренироваться рядом с сильнейшими игроками, становится чемпионом – это дано не каждому.
Не жалею о переходе. Я набрался опыта, я двукратный чемпион России.
– Гордишься этим?
– Конечно! Чечня – небольшая республика. Я единственный чеченец-чемпион России и горд этим. Такое бывает раз в жизни.