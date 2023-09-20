Титов призвал не увольнять Абаскаля из «Спартака»

Бывший спартаковец Егор Титов считает, что главному тренеру москвичей Гильермо Абаскалю нужно дать поработать.

Контракт действует до 2025 года.

Перед «Спартаком» в этом сезоне стоит задача взять РПЛ и Кубок России.

Команда идет в таблице чемпионата 6-й.

«Спартак» начал сезон здорово. Надо признать, что соперники были ниже рангом. Красно-белые много пропускали, хотя футбол был очень весeлый – это порадовало. А дальше четыре матча в чемпионате без побед – и понеслась.

Мне очень не нравится мысль, что нужно убирать Абаскаля и всe менять. Ведь только что всe было неплохо. Если подписали контракт, давайте потерпим. Если будет совсем плохо, то нужно задавать вопросы руководству.

Мы как болельщики, конечно, переживали, что команда не забила в матче с «Краснодаром». Это одна из неприятных ситуаций ещe с того времени, когда мы работали в «Спартаке». Были претензии, что «Спартак» пропускает хотя бы один мяч. Про два я уже и не говорю. Сейчас в домашнем матче мы пропускаем четыре мяча от «Пари НН» и, в принципе, всe нормально. Весeлая игра, все довольны. Согласен, выглядит это отлично. Но меня сильно тревожит то, что команда много пропускает», – сказал Титов.