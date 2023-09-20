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Титов призвал не увольнять Абаскаля из «Спартака»

20 сентября 2023, 19:58
2

Бывший спартаковец Егор Титов считает, что главному тренеру москвичей Гильермо Абаскалю нужно дать поработать.

  • Контракт действует до 2025 года.
  • Перед «Спартаком» в этом сезоне стоит задача взять РПЛ и Кубок России.
  • Команда идет в таблице чемпионата 6-й.

«Спартак» начал сезон здорово. Надо признать, что соперники были ниже рангом. Красно-белые много пропускали, хотя футбол был очень весeлый – это порадовало. А дальше четыре матча в чемпионате без побед – и понеслась.

Мне очень не нравится мысль, что нужно убирать Абаскаля и всe менять. Ведь только что всe было неплохо. Если подписали контракт, давайте потерпим. Если будет совсем плохо, то нужно задавать вопросы руководству.

Мы как болельщики, конечно, переживали, что команда не забила в матче с «Краснодаром». Это одна из неприятных ситуаций ещe с того времени, когда мы работали в «Спартаке». Были претензии, что «Спартак» пропускает хотя бы один мяч. Про два я уже и не говорю. Сейчас в домашнем матче мы пропускаем четыре мяча от «Пари НН» и, в принципе, всe нормально. Весeлая игра, все довольны. Согласен, выглядит это отлично. Но меня сильно тревожит то, что команда много пропускает», – сказал Титов.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Титов Егор Абаскаль Гильермо
Комментарии (2)
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Persona_non_Grata
1695233117
Полностью поддерживаю, а если учесть что линия защиты приобрела усиление, то надеюсь и эта проблема будет уже не такой острой !
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ivany4
1695234862
Непонятны такие "вбросы". Абаскаля что, увольняют? Наоборот, руководство неоднократно заявляло, что у Абаскаля большой кредит доверия и вопрос об увольнении не стоит. Егор, откуда такие пессимистические мысли и рассуждения??
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