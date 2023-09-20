ЦСКА и «Сочи» сыграли в матче 4 тура Кубка России. Игра закончилась со счетом 1:1 в основное время. В серии пенальти сильнее были «армейцы» – 4:2.

Первый момент в матче создали южане – Георгию Мелкадзе не хватило точности, чтобы открыть счет в этой встрече

Кристиан Нобоа открыл счет в этой встрече

«Армейцы тоже опасно атаковали»

Георгий Мелкадзе забил, правда из положения «вне игры»

Антон Заболотный мог огорчить бывшую команду, не срослось

Никита Гойло спас команду от гола

Иван Обляков на 78-й минуте матча сравнивает счет

Георгий Мелкадзе выходил один на один, но не реализовал свой шанс

ЦСКА взял свое в серии пенальти: 4:2