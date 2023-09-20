Каррера оценил шансы Черчесова возглавить клуб в Европе

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера уверен, что Станислав Черчесов будет востребован в Европе.
Российского специалиста уволили из «Ференцвароша» этим летом.
– На матче памяти Ильи Цымбаларя вы пересеклись со Станиславом Черчесовым.
– Мы даже вместе ужинали вечером перед игрой.
– Следили за его работой в венгерском «Ференцвароше»?
– Я читал про то, что они стали чемпионами, но признаюсь честно: не следил за этим турниром. Но наслышан об успехах Черчесова.
– Как оцените его шансы снова найти работу где-нибудь в Европе?
– Разумеется, шансы хорошие! Его достижения в Венгрии позволяют ему рассчитывать на это.
Источник: «Известия»