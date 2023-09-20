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    Каррера оценил шансы Черчесова возглавить клуб в Европе

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера уверен, что Станислав Черчесов будет востребован в Европе.

    Российского специалиста уволили из «Ференцвароша» этим летом.

    – На матче памяти Ильи Цымбаларя вы пересеклись со Станиславом Черчесовым.

    – Мы даже вместе ужинали вечером перед игрой.

    – Следили за его работой в венгерском «Ференцвароше»?

    – Я читал про то, что они стали чемпионами, но признаюсь честно: не следил за этим турниром. Но наслышан об успехах Черчесова.

    – Как оцените его шансы снова найти работу где-нибудь в Европе?

    – Разумеется, шансы хорошие! Его достижения в Венгрии позволяют ему рассчитывать на это.

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    Источник: «Известия»

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