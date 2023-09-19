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    • «Милан» – «Ньюкасл»: прогноз на матч 1 тура Лиги Чемпионов, 19 сентября

    «Милан» – «Ньюкасл»: прогноз на матч 1 тура Лиги Чемпионов, 19 сентября

    В воскресенье, 19 сентября, «Милан» на своем поле сыграет с «Ньюкаслом». Начало игры запланировано на 19:45 по московскому времени.

    «Милан»

    «Россонери» в предыдущем матче потерпели разгромное поражение в дерби от «Интера» (1:5) – оглушительная пощечина в преддверии старта Лиги Чемпионов. Впрочем, подопечные Пиоли будут мотивированы реабилитироваться за разгромное поражение. К тому же, если вспоминать ход команды в чемпионате страны, то до злополучного матча с «нерадзурри», «Милан» одержал четыре победы кряду.

    «Ньюкасл»

    Не сказать что «сороки» стабильно выступают в АПЛ. В предыдущих пяти играх команда одержала только две победы – разгромно обыграла «Астон Виллу» (5:1), и со скромным переиграла «Брентфорд» (1:0). Остальные матчи с «Ман Сити», «Брайтоном» и «Ливерпулем» были проиграны.

    Факты

    Ранее команды не встречались друг с другом – это будет дебютная встреча итальянского и английского клуба. Отметим, за «россонери» из-за травм не сыграют Бенассер, Калулу и Кальдара. У «сорок» на поле не выйдут Уиллок и Джоэлинтон.

    Наш прогноз на игру

    В предстоящей встрече нет явного фаворита, однако в пользу «россонери» говорят фактор домашнего поля, а также разгромное поражение в предыдущей встрече.Предположим, что в упорной борьбе победу вырвут именно подопечные Сильвио Пиоли. Наш прогноз – победа «Милана» (2.58)

    Источник: Бомбардир

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