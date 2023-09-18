«Балтика» и «Крылья Советов» сыграют в матче 4-го тура Кубка России.
Угадай победителя и получи 2000 рублей
- Игра состоится во вторник, 19 сентября.
- Встреча пройдет в Калининграде на стадионе «Ростех Арена».
- Начало – в 17:15 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч «Балтика» – «Крылья Советов»
- победа «Балтики» – 2.55
- ничья – 3.45
- победа «Крыльев Советов» – 2.80
Источник: Бомбардир