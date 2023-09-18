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    • Где смотреть матч  «Балтика» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 19 сентября

    Где смотреть матч  «Балтика» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 19 сентября

    «Балтика» и «Крылья Советов» сыграют в матче 4-го тура Кубка России.

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    • Игра состоится во вторник, 19 сентября.
    • Встреча пройдет в Калининграде на стадионе «Ростех Арена».
    • Начало – в 17:15 мск.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Крылья Советов»

    gggol.ru/SeWhw

    Ставки на матч «Балтика» – «Крылья Советов»

    Коэффициенты:

    • победа «Балтики» – 2.55
    • ничья – 3.45
    • победа «Крыльев Советов» – 2.80

    Источник: Бомбардир

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    18.09.2023 23:59
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