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    Крылья Советов - расписание

    Город Самара
    Дивизион Россия-Премьер-лига
    Сайт www.kc-camapa.ru
    Стадион Солидарность Арена
    Тренер Игорь Осинькин
    Россия. Премьер-лига (2022/2023)
    18 тур
    		5 марта, воскресенье 14:00 Динамо Крылья Советов
    Россия. Премьер-лига (2022/2023)
    19 тур
    		12 марта, воскресенье 16:30 ЦСКА Крылья Советов
    Россия. Премьер-лига (2022/2023)
    20 тур
    		19 марта, воскресенье 16:30 Крылья Советов Ахмат
    Россия. Премьер-лига (2022/2023)
    21 тур
    		2 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов Оренбург
    Россия. Премьер-лига (2022/2023)
    22 тур
    		9 апреля, воскресенье 00:00 Сочи Крылья Советов
    Россия. Премьер-лига (2022/2023)
    23 тур
    		16 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов Химки
    Россия. Премьер-лига (2022/2023)
    24 тур
    		23 апреля, воскресенье 00:00 Пари НН Крылья Советов
    Россия. Премьер-лига (2022/2023)
    25 тур
    		30 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов Зенит
    Россия. Премьер-лига (2022/2023)
    26 тур
    		7 мая, воскресенье 00:00 Краснодар Крылья Советов
    Россия. Премьер-лига (2022/2023)
    27 тур
    		14 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов Локомотив
    Россия. Премьер-лига (2022/2023)
    28 тур
    		21 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов Урал
    Россия. Премьер-лига (2022/2023)
    29 тур
    		28 мая, воскресенье 00:00 Факел Крылья Советов
    Россия. Премьер-лига (2022/2023)
    30 тур
    		3 июня, суббота 00:00 Крылья Советов Спартак
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