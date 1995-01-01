Россия. Премьер-лига (2022/2023)
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
|18 тур
|5 марта, воскресенье
|14:00
|Динамо
|Крылья Советов
|19 тур
|12 марта, воскресенье
|16:30
|ЦСКА
|Крылья Советов
|20 тур
|19 марта, воскресенье
|16:30
|Крылья Советов
|Ахмат
|21 тур
|2 апреля, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|Оренбург
|22 тур
|9 апреля, воскресенье
|00:00
|Сочи
|Крылья Советов
|23 тур
|16 апреля, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|Химки
|24 тур
|23 апреля, воскресенье
|00:00
|Пари НН
|Крылья Советов
|25 тур
|30 апреля, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|Зенит
|26 тур
|7 мая, воскресенье
|00:00
|Краснодар
|Крылья Советов
|27 тур
|14 мая, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|Локомотив
|28 тур
|21 мая, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|Урал
|29 тур
|28 мая, воскресенье
|00:00
|Факел
|Крылья Советов
|30 тур
|3 июня, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|Спартак