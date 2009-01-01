Крылья Советов

Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
0
3
30
13
17
30
13
9
1
3
21
12
9
28
13
8
2
3
25
10
15
26
13
7
5
1
21
12
9
26
13
6
5
2
21
16
5
23
13
5
3
5
16
17
-1
18
14
4
6
4
14
18
-4
18
13
4
5
4
17
14
3
17
13
3
8
2
14
12
2
17
13
3
6
4
17
20
-3
15
13
4
1
8
16
26
-10
13
13
3
3
7
15
28
-13
12
13
2
6
5
16
23
-7
12
13
2
5
6
15
19
-4
11
14
2
5
7
16
21
-5
11
13
1
3
9
8
21
-13
6
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
6
1
0
14
4
10
19
8
5
3
0
13
5
8
18
7
5
1
1
15
3
12
16
6
4
0
2
12
7
5
12
6
3
2
1
9
7
2
11
5
3
1
1
7
5
2
10
7
2
4
1
9
7
2
10
6
2
2
2
11
9
2
8
7
2
2
3
8
9
-1
8
7
2
2
3
7
9
-2
8
6
2
1
3
6
9
-3
7
6
2
1
3
8
13
-5
7
6
1
3
2
10
14
-4
6
7
1
2
4
7
15
-8
5
7
0
4
3
5
11
-6
4
7
0
3
4
3
11
-8
3
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
6
0
1
18
6
12
18
7
3
3
1
12
9
3
12
6
3
1
2
10
7
3
10
6
2
4
0
10
5
5
10
7
2
4
1
7
9
-2
10
6
3
0
3
7
8
-1
9
6
2
3
1
9
5
4
9
5
2
2
1
8
7
1
8
8
2
2
4
9
12
-3
8
7
2
1
4
11
10
1
7
6
1
4
1
5
5
0
7
7
2
0
5
10
17
-7
6
7
2
0
5
5
14
-9
6
7
0
5
2
8
10
-2
5
6
1
0
5
5
10
-5
3
7
0
3
4
4
10
-6
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире