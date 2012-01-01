Турниры:
Россия. Кубок (2022/2023), ответный матч
Россия. Кубок (2022/2023), первый матч
Россия. Кубок (2022/2023), группа B
|1/4 финала
ответный матч
|1 марта, среда
|20:00
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|1/4 финала
первый матч
|23 февраля, четверг
|15:00
|Крылья Советов
|2:1
|Динамо
|6 тур
|27 ноября, воскресенье
|16:00
|Крылья Советов
|1:0
|Факел
|5 тур
|23 ноября, среда
|18:00
|Крылья Советов
|2:1
|Спартак
|4 тур
|20 октября, четверг
|20:30
|Зенит
|2:1
|Крылья Советов
|3 тур
|29 сентября, четверг
|17:30
|Факел
|0:1
|Крылья Советов
|2 тур
|14 сентября, среда
|17:30
|Крылья Советов
|2:0
|Зенит
|1 тур
|30 августа, вторник
|19:00
|Спартак
|1:0
|Крылья Советов