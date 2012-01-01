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Россия. Кубок. 2022/2023 Россия. Премьер-лига. 2022/2023 Товарищеские матчи. 2022 Россия. Кубок. 2021/2022 Россия. Премьер-лига. 2021/2022 Товарищеские матчи. 2021 Россия. Кубок. 2020/2021 Россия. ФНЛ. 2020/2021 Товарищеские матчи. 2020 Россия. Кубок. 2019/2020 Россия. Премьер-лига. 2019/2020 Россия. Кубок. 2018/2019 Россия. Премьер-лига. 2018/2019 Россия. Кубок. 2017/2018 Россия. ФНЛ. 2017/2018 Россия. Кубок. 2016/2017 Россия. Премьер-лига. 2016/2017 Товарищеские матчи. 2016 Россия. Кубок. 2015/2016 Россия. Премьер-лига. 2015/2016 Россия. Кубок ФНЛ. Матч за 7-е место 2015 Товарищеские матчи. 2015 Россия. Кубок ФНЛ. Стыковые матчи (2-е места) 2015 Россия. Кубок ФНЛ. 2015 Россия. Кубок. 2014/2015 Россия. ФНЛ. 2014/2015 Товарищеские матчи. 2014 Россия. Кубок. 2013/2014 Россия. Премьер-Лига. 2013/2014 Товарищеские матчи. 2013 Россия. Кубок. 2012/2013 Товарищеские матчи. 2012 Россия. Премьер-Лига. 2012/2013 Marbella Cup. За 7-е место 2012 Marbella Cup. За 5-8 места 2012 Marbella Cup. Плей-офф 2012 Россия. Кубок. 2011/2012 Россия. Премьер-лига. 2011/2012 Россия. Кубок. 2010/2011 Россия. Премьер-Лига. 2010 Лига Европы. Квалификация 2009/2010 Россия. Кубок. 2009/2010 Россия. Премьер-лига. 2009 Россия. Кубок. 2008/2009 Россия. Кубок. 2008/2009 Россия. Премьер-лига. 2008 Россия. Кубок. 2007/2008 Россия. Премьер-лига. 2007 Россия. Кубок. 2006/2007 Россия. Премьер-лига. 2006 Россия. Премьер-лига. 2005 Россия. Премьер-лига. 2004 Россия. Премьер-лига. 2003 Россия. Премьер-лига. 2002 Чемпионат России. 2001 Чемпионат России. 2000 Чемпионат России. 1999 Чемпионат России. 1998 Чемпионат России. 1997 Чемпионат России. 1996 Чемпионат России. 1995 Чемпионат России. 1994 Чемпионат России. 1993 Чемпионат России. Первый этап. Первый этап 1992