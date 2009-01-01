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РПЛ 2026/2027
Команды
Крылья Советов
Результаты
€ 25,60 млн
Крылья Советов - результаты матчей
Самара
РПЛ 2026/2027
Стадион:
Солидарность Арена
Сайт:
http://pfcks.ru
Тренер:
Сергей Булатов
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Россия. Кубок. 2026/2027
Россия. Премьер-лига. 2026/2027
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Россия. Премьер-лига. 2025/2026
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Чемпионат России. 1998
Чемпионат России. 1997
Чемпионат России. 1996
Чемпионат России. 1995
Чемпионат России. 1994
Чемпионат России. 1993
Чемпионат России. Первый этап. Первый этап 1992
02.11 | 18:00
Крылья Советов
0 : 3
Зенит
24.10 | 17:15
Рубин
0 : 2
Крылья Советов
17.10 | 14:00
Крылья Советов
1 : 2
Факел
10.10 | 17:30
Крылья Советов
1 : 1
Спартак
16.09 | 20:45
Локомотив
1 : 1
Крылья Советов
11.09 | 18:00
Крылья Советов
2 : 1
Родина
05.09 | 14:00
Крылья Советов
2 : 2
Краснодар
29.08 | 20:00
Ахмат
3 : 3
Крылья Советов
23.08 | 13:00
Акрон
0 : 3
Крылья Советов
16.08 | 17:00
Крылья Советов
1 : 4
Динамо Мх
08.08 | 15:30
Крылья Советов
0 : 2
Балтика
01.08 | 16:15
ЦСКА
1 : 1
Крылья Советов
25.07 | 14:00
Динамо
0 : 0
Крылья Советов
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