Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Крылья Советов - результаты

    Город Самара
    Дивизион Россия-Премьер-лига
    Сайт www.kc-camapa.ru
    Стадион Солидарность Арена
    Тренер Игорь Осинькин
    Турниры:
    Россия. Кубок (2022/2023), ответный матч
    1/4 финала
    ответный матч    		 1 марта, среда 20:00 Динамо 1:1 Крылья Советов
    Россия. Кубок (2022/2023), первый матч
    1/4 финала
    первый матч    		 23 февраля, четверг 15:00 Крылья Советов 2:1 Динамо
    Россия. Кубок (2022/2023), группа B
    6 тур
    		27 ноября, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:0 Факел
    5 тур
    		23 ноября, среда 18:00 Крылья Советов 2:1 Спартак
    4 тур
    		20 октября, четверг 20:30 Зенит 2:1 Крылья Советов
    3 тур
    		29 сентября, четверг 17:30 Факел 0:1 Крылья Советов
    2 тур
    		14 сентября, среда 17:30 Крылья Советов 2:0 Зенит
    1 тур
    		30 августа, вторник 19:00 Спартак 1:0 Крылья Советов
    • Читайте нас: 
    11