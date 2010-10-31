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Новости
€ 25,60 млн
Крылья Советов - новости команды
Самара
РПЛ 2026/2027
Стадион:
Солидарность Арена
Сайт:
http://pfcks.ru
Тренер:
Сергей Булатов
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Результаты
Расписание
Таблица
14-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
5 ноября
Орлов объяснил, почему «Зенит» так часто бьет пенальти
3 ноября
11
Федотов оценил два пенальти «Зенита» в ворота «Крыльев Советов»
3 ноября
6
Аршавин – о Соболеве в игре с «Крыльями»: «Изобразил плохого мальчика»
3 ноября
9
Соболев – о двух пенальти с «Крыльями»: «Не забил бы второй, бил бы третий»
2 ноября
10
Соболев: «Я играю против всех, меня никто не любит»
2 ноября
10
Соболев установил личный рекорд по голам за календарный год
2 ноября
5
Главный тренер «Крыльев» объяснил свою эмоциональность в игре с «Зенитом»
2 ноября
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Крыльями Советов»
2 ноября
16
Федотов проанализировал два пенальти в пользу «Зенита» в Самаре
2 ноября
13
Видео
Обзор матча «Крылья Советов» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
2 ноября
РПЛ. «Зенит» приговорил «Крылья Советов» в Самаре (3:0) и вернулся в лидеры, у Соболева дубль
2 ноября
72
«Зенит» в Самаре получил 2 пенальти за 5 минут
2 ноября
55
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Зенит»: 2 ноября 2026
2 ноября
9
«Крылья Советов» – «Зенит»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Расписание матчей РПЛ на 2 ноября 2026
2 ноября
2
«Зенит» выпустил новую эпиграмму – на матч с «Крыльями Советов»
1 ноября
12
«Крылья Советов» – «Зенит» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 2 ноября 2026
1 ноября
Премьер-лига Россия (РПЛ): шансы «Крыльев Советов» и «Зенита» на победу в матче 13 тура
1 ноября
Семак пожаловался на сложности «Зенита» перед матчем с «Крыльями Советов»
31 октября
10
Кубок России. «Крылья Советов» победили махачкалинское «Динамо» (2:0)
29 октября
1
«Крылья Советов» – «Динамо Мх»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
Кубок России: шансы «Крыльев Советов» и «Динамо Махачкала» на победу в матче группового этапа
28 октября
13-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
27 октября
Результаты матчей 12-тура РПЛ
26 октября
1
Артига прокомментировал поражение «Рубина» от «Крыльев Советов»
24 октября
РПЛ. «Крылья Советов» на выезде расправились с «Рубином» (2:0)
24 октября
9
«Рубин» – «Крылья Советов»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Рубин» – «Крылья Советов» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 24 октября 2026
23 октября
Премьер-лига России: шансы «Рубина» и «Крыльев Советов» на победу в матче 12-го тура
23 октября
1
2
3
4
5
Главные новости
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
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Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
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Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
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Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
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«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
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«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
Вчера, 23:12
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Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
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