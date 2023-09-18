Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Литвинов не продается»: «Спартак» не отпустил хавбека в топ-лигу

«Литвинов не продается»: «Спартак» не отпустил хавбека в топ-лигу

18 сентября 2023, 14:39
3

Агент Герман Ткаченко рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова в европейский клуб.

– К Руслану был предметный интерес, и с этим в середине июля мы пришли в «Спартак», который категорически отказался это обсуждать, заявив, что Руслан не продается. Мы с уважением к этому отнеслись, это приняли, поэтому не занимались переходом в это трансферное окно.

– А куда?

– К нему был интерес из Франции, Испании и Италии. Понимая, что многое должно сойтись, мы хотим договориться с клубом, чтобы через год, если будет предложение, которое устроит «Спартак», которое будет интересно Руслану, будет значимое и привлекательное со всех сторон, чтобы мы все его рассмотрели и попробовали реализовать.

А сегодня нет сомнений, что Литвинов будет работать на максимуме на тренировках, играть и стараться приносить пользу команде, если, конечно же, у него будет такая возможность. А если не будет, то заставлять тренера такую возможность ему давать – все той же работой на тренировках и минутами игры, которые будут ему доставаться.

  • Литвинов провел 6 матчей в сезоне РПЛ, отдал 1 ассист.
  • Контракт игрока действует еще 3 года.
  • Он стоит 5 миллионов евро.

Лига чемпионов возвращается: ставьте на центральный матч первого дня с бонусом до 17000₽!

Еще по теме:
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака» 1
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу 4
Заявление «Спартака» о травме Литвинова 14
Источник: «РБК Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Литвинов Руслан
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1695044725
Конкретно, кто и как интересовался, он не скажет. Просто агентик хочет застолбить себе бизнес на будущее. Я буду только рад, если Руслана куда то сбагрят)
Ответить
alefreddy
1695045147
если есть спрос и цену хорошую дают пусть продают.Нет в команде игрока на котором все держалось.В других есть лидеры
Ответить
Главные новости
Моуринью оценил состояние Винисиуса
08:43
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
1
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
2
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
2
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Все новости
Все новости
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
2
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
3
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
11
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
12
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
2
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
7
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
Вчера, 19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
Вчера, 19:43
17
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
Вчера, 19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
Вчера, 18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
Вчера, 18:00
3
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
Вчера, 17:31
4
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
Вчера, 17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
Вчера, 16:20
13
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
Вчера, 16:04
13
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
Вчера, 15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
Вчера, 15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
Вчера, 15:00
9
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
Вчера, 14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 13:55
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+