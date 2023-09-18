Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • «Литвинов не продается»: «Спартак» не отпустил хавбека в топ-лигу

    «Литвинов не продается»: «Спартак» не отпустил хавбека в топ-лигу

    Агент Герман Ткаченко рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова в европейский клуб.

    – К Руслану был предметный интерес, и с этим в середине июля мы пришли в «Спартак», который категорически отказался это обсуждать, заявив, что Руслан не продается. Мы с уважением к этому отнеслись, это приняли, поэтому не занимались переходом в это трансферное окно.

    – А куда?

    – К нему был интерес из Франции, Испании и Италии. Понимая, что многое должно сойтись, мы хотим договориться с клубом, чтобы через год, если будет предложение, которое устроит «Спартак», которое будет интересно Руслану, будет значимое и привлекательное со всех сторон, чтобы мы все его рассмотрели и попробовали реализовать.

    А сегодня нет сомнений, что Литвинов будет работать на максимуме на тренировках, играть и стараться приносить пользу команде, если, конечно же, у него будет такая возможность. А если не будет, то заставлять тренера такую возможность ему давать – все той же работой на тренировках и минутами игры, которые будут ему доставаться.

    • Литвинов провел 6 матчей в сезоне РПЛ, отдал 1 ассист.
    • Контракт игрока действует еще 3 года.
    • Он стоит 5 миллионов евро.

    Новости по теме
    Литвинов объяснил, почему вышел на матч с Катаром с травмой 1
    Абаскаль уличил врача сборной России во лжи 3
    Врач сборной России детально ответил Абаскалю – испанцу не понравилось, что травмированного Литвинова выпустили на Катар 3
    Источник: «РБК Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:39
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3246

      alefreddy 5 минут назад

      если есть спрос и цену хорошую дают пусть продают.Нет в команде игрока на котором все держалось.В других есть лидеры

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19743

      NewLife 12 минут назад

      Конкретно, кто и как интересовался, он не скажет. Просто агентик хочет застолбить себе бизнес на будущее. Я буду только рад, если Руслана куда то сбагрят)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6160

      Питерский князь 1 час назад

      Интерес был из ПСЖ, Реала и Ювентуса!
      :)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 