«Литвинов не продается»: «Спартак» не отпустил хавбека в топ-лигу

Агент Герман Ткаченко рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова в европейский клуб.

– К Руслану был предметный интерес, и с этим в середине июля мы пришли в «Спартак», который категорически отказался это обсуждать, заявив, что Руслан не продается. Мы с уважением к этому отнеслись, это приняли, поэтому не занимались переходом в это трансферное окно.

– А куда?

– К нему был интерес из Франции, Испании и Италии. Понимая, что многое должно сойтись, мы хотим договориться с клубом, чтобы через год, если будет предложение, которое устроит «Спартак», которое будет интересно Руслану, будет значимое и привлекательное со всех сторон, чтобы мы все его рассмотрели и попробовали реализовать.

А сегодня нет сомнений, что Литвинов будет работать на максимуме на тренировках, играть и стараться приносить пользу команде, если, конечно же, у него будет такая возможность. А если не будет, то заставлять тренера такую возможность ему давать – все той же работой на тренировках и минутами игры, которые будут ему доставаться.

Литвинов провел 6 матчей в сезоне РПЛ, отдал 1 ассист.

Контракт игрока действует еще 3 года.

Он стоит 5 миллионов евро.

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